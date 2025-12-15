Seis cruces verdes para premiar la labor "invisible" de las policías locales de Ibiza y Formentera

El Teatro España de Santa Eulària acogió este lunes el acto de reconocimiento a policías de Ibiza y Formentera, una ceremonia presidida por la vicepresidenta segunda del Govern balear, Antònia Maria Estarellas, y a la que acudió también el director general de Emergencias, Pablo Gárriz. La Policía Local, con sus programas educativos de Policía tutor y Educación vial, fueron los grandes protagonistas.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, fue la encargada de inaugurar el acto. "La Policía Local es el engranaje de nuestra convivencia. Sois los primeros en llegar cuando hay un problema y los que vigiláis que nuestras calles sean espacios de libertad y tranquilidad", afirmó. Ferrer destacó también la labor, en ocasiones "invisible", que realizan los cuerpos de seguridad. "Por eso estos actos son tan importantes, para recordar a la ciudadanía que tras los uniformes hay personas comprometidas que dedican su vida a proteger a los demás", añadió la alcaldesa, quien agradeció especialmente a aquellos que recibieron la cruz de mérito verde por su labor. "Vuestra coordinación y esfuerzo conjunto nos hacen más fuertes como sociedad". "Programas como Policía Tutor y Educación vial son dos pilares para la prevención y la educación. Solo así seremos capaces de sembrar la semilla de una ciudadanía responsable", concluyó su intervención.

Dos policías locales de Santa Eulària son galardonados con un sello de calidad / JA RIERA

Tras el discurso inaugural y la proyección de un vídeo en el que se destacó la labor de los diferentes cuerpos de seguridad, tomó la palabra el jefe de policía de Ciutadella (Menorca), Diego Pastrana, para explicar el programa Festa segura, pionero en Baleares y que suscita interés en los diferentes municipios de Ibiza. "En las fiestas de Sant Joan recibimos a mucha gente y mucha de un perfil problemático: jóvenes que beben mucho", contó Pastrana sobre los motivos que llevaron a iniciar este nuevo programa, que concluyó su primer año como prueba en Ciutadella y en las localidades mallorquinas de Sóller y Pollença. Pastrana destacó la importancia de la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad. "Desde la crítica constructiva, todos podemos aprender de todos, es fundamental que compartamos sinergias", destacó el jefe de policía de Ciutadella, quien destacó también la importancia de que "la gente sepa que si ve un policía en la calle está allí para ayudarle".

Seis cruces verdes

El acto premió con seis cruces verdes al mérito policial a los policías locales de Sant Josep Juan Carlos Sánchez Escorza y Javier Serra Torres; la jefa de Policía Local de Ibiza, Sonia María Bea Blanco; el sargento de la Guardia Civil Alejandro José Martínez Martínez; el guardia civil destinado en Ibiza Isidro Ramón Gil Ramos; el jefe del puerto de Sant Antoni, César Pavón Villacampa, y el subinspector de la Policía Nacional Fernando Luís Suárez Pérez.

"Servir y ayudar a la gente siempre ha sido una de mis labores, pero en concreto en los programas de Educación Vial y Policía Tutor, que está relacionado con menores, es muy vocacional", explicó Juan Carlos Sánchez, policía local de Sant Josep que trabaja en estos programas formativos. "Te tiene que gustar mucho y estar muy implicado, es una labor que es muy satisfactoria, pero también es de bastante desgaste", añadió Sánchez, quien destacó la interrelación con los chicos y chicas y el reconocimiento de sus familias cuando ya han crecido como sus mayores satisfacciones. Precisamente, en uno de estos talleres se encontraba el día de la dana del pasado mes de octubre. "Hicimos una gran labor de prevención, que los niños no salieran y que los padres llegaran a la hora que se les indicara", recordó.

Antònia Maria Estarellas, los policías locales Juan Carlos Sánchez y Javier Serra y Pablo Gárriz / JA RIERA

El acto también reconoció con una condecoración honorífica a la Escuela de Motociclismo de Ibiza, una mención especial a Vicenta Torres Planells por su colaboración durante las prácticas realizadas en el parque infantil de Tráfico del Consell de Ibiza. Asimismo, se entregaron los sellos de calidad profesional correspondientes a los programas de Educación vial y Policía tutor, que reconocen a catorce policías locales, al Consell Insular de Formentera y los municipios de Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni e Ibiza.

"La Policía Local es la más cercana", explicó Pablo Gárriz, quien reconoció la labor que realizaron durante las danas. "Su papel fue fundamental desde el primer momento, fueron los primeros en llegar y su esfuerzo permitió el mantenimiento del resto de operaciones", destacó.

Antònia Maria Estarellas, encargada del cierre del acto, reivindicó la labor de la Policía Local y recalcó el compromiso del Govern con la incorporación de nuevos policías. "Llevamos más de 350 policías más en las calles desde el inicio de la legislatura y el objetivo es que acabemos con casi 600 policías locales formados", concluyó.