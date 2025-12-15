Pequeños de Sant Antoni llevan la alegría de la Navidad a los ingresados en el hospital de Ibiza

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergio G. Cañizares

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

«El que más me gusta es el del árbol de Navidad, que he hecho con Moah, Carlos y Bruno», comenta Kai, de cinco años y uno de los alumnos de Infantil del colegio Sant Antoni que, un año más, visitan a los ingresados en el Hospital Can Misses.«Queremos darle un aire más emocional a la Navidad, trabajar valores, que no sólo vean Papá Noel y los Reyes Magos. Solidaridad, pensar en los demás y compartir ratos juntos», comenta Núria Blázquez, coordinadora de Infantil del centro, tratándose de hacerse oír por encima de las risas y los gritos de los pequeños, que despiertan las sonrisas e iluminan los ojos de los internos en la unidad de crónicos del hospital.

Todas las imágenes de la visita de niños de Ibiza a Ca na Majora / Vicent Marí

Los escolares muestran a los mayores las pancartas y carteles que han hecho para decorar el espacio. Con sus pequeñas manitas. En algunos les desean feliz Navidad, en otros un buen año y, en uno de ellos, han hecho un calendario de Adviento en el que los ingresados podrán descubrir, cada día, una sorpresa preparada por los 132 escolares de entre tres y cinco años del colegio. «Me gusta mucho el del árbol de Navidad, pero también el de Año Nuevo, con las letras», apunta Carlos, otro de los alumnos, emocionado tras hacer la presentación para los mayores.

