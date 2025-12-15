El número de colombianos censados en Ibiza ya supera al de marroquíes

La demografía de los extranjeros que residen en Ibiza está experimentando un profundo cambio desde hace cuatro años, tal como queda patente en el censo de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha sido dado a conocer esta semana. Si hasta hace poco los nacionales de Reino Unido, Marruecos y Rumanía eran las poblaciones extranjeras más numerosas en la isla, desde 2021 han ido perdiendo peso paulatinamente hasta casi equipararse a otras nacionalidades emergentes que se han multiplicado exponencialmente en el último lustro, como la colombiana y la paraguaya.

A la cabeza de las comunidades extranjeras se encuentra Italia, con 6.835 censados, unos 200 más que hace un año y 890 más que en 2021, de manera que en estos cuatro años han aumentado un 15%. Les siguen los británicos, de los que hay un total de 3.831, casi 400 menos que tres años antes (-9,4%), cuyo número ha ido menguando paulatinamente.

Aún más espectacular es el acusado descenso que se ha registrado entre los nacidos en Marruecos: ahora hay 3.797 con la ciudadanía de ese país viviendo en la isla, si bien en 2021 eran 564 más (4.361), lo que representa una bajada de casi el 13%. No obstante, esa reducción podría deberse a un cambio de nacionalidad, según se desprende de otra estadística del INE basada en el país de nacimiento, no en la nacionalidad, y según la cual viven aquí 4.829 originarios de Marruecos (unos 1.000 más que los que siguen ostentando esa nacionalidad). En este estudio, el número de marroquíes no ha cesado de aumentar desde 2021, cuando había 4.347 originarios de ese país del norte de África censados en la mayor de las Pitiusas.

En el caso de los rumanos, de los que hace cuatro años había 4.053 viviendo en Ibiza, su número se ha recortado un 7% (292 menos), hasta llegar a los 3.761.

Y mientras esas tres nacionalidades acumulan cuatro años consecutivos de caídas, otras han ido ocupando su lugar. Es el caso de los procedentes de Colombia, de los que el INE contabiliza 3.553, un 94,7% más que en 2021. Solo en el último año se sumaron casi medio millar más (+15,2%). Pero en realidad hay más, bastantes más, porque su número asciende a 4.850 (un 83,7% más que en 2021) en la estadística que se detalla el origen de los habitantes de Ibiza. Posiblemente es otro caso de extranjeros nacionalizados españoles, un trámite relativamente sencillo para los procedentes de ese país.

Incremento de paraguayos

Otra nacionalidad que ha explotado en los últimos años es la paraguaya: hay 3.727 personas con esa nacionalidad, un 81% más que en 2021 (cuando habían 2.059). Pero en el censo sobre el origen de los extranjeros se detalla que actualmente hay 4.128 procedentes de Paraguay, unos 400 más.

Es significativa la llegada de población procedente de Países Bajos en los últimos cuatro años: de los 1.146 que había en 2021 se ha pasado a 1.522 (+32,8%), lo cual se nota bastante en el mercado de la vivienda. Y también la de senegaleses, que ha pasado de 454 a 637 (+40%) en ese mismo periodo; o la de argentinos, de los que hay 2.043 con esa ciudadanía, un 32,7% más que en 2021, si bien son en realidad muchos más, ya que nacidos en ese país del cono sur viven en la isla 5.946 (unos 1.500 más que cuatro años atrás). Es otro caso claro de extranjeros que ya cuentan con el pasaporte español.

Como el de ecuatorianos, que aunque parezca que su número ha menguado (hay 1.452 con esa nacionalidad, un 11,6% menos que hace cuatro años), no para de crecer: viven con nosotros 3.389 originarios de Ecuador, medio millar más que en 2021. De nuevo, el efecto nacionalización. Como sucede con los venezolanos: hay 640 con esa nacionalidad (+53,4%), pero hay 1.256 censados procedentes de Venezuela, un 73% por encima de la cifra registrada cuatro años antes.

Otra nacionalidad que despunta es la filipina, con 929 nacionalizados, si bien hay unos 400 más (1.377) que proceden de esa zona de Asia.

Esa diferencia entre los originarios de un país y los que mantienen la ciudadanía de procedencia se aprecia especialmente cuando se fija la mirada en los españoles censados. En 2025, por ejemplo, hay 117.784 personas en Ibiza que tienen la nacionalidad española. Pero en el censo sobre el país de nacimiento, esa cifra se reduce considerablemente, concretamente, en 10.536: nacidos en España solo hay, pues, 107.248 residentes. Esos 10.536 extra son argentinos, venezolanos, ecuatorianos, filipinos, marroquíes o colombianos que han logrado la ciudadanía española.