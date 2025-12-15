El Consell de Ibiza aprueba las normas urbanísticas provisionales de Sant Josep y suspende el planeamiento vigente desde 1986

El Consell de Ibiza ha aprobado este lunes, a través de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico y Artístico de Ibiza y Formentera (Ciotupha), las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) de Sant Josep. Esta aprobación inicial, en la que se han abstenido el resto de agrupaciones políticas según explica el presidente del Consell, Vicent Marí, supone la esperada suspensión de las Normas Subsidiarias del municipio, que estaban en vigor desde 1986. "Eran unas normas que tenían diferentes y graves deficiencias técnicas, problemas de planificación, problemas de gestión, litigosidad e interpretación diversa que no estaban adecuadas a la normativa vigente", en palabras de Marí.

Las NPP marcan el uso del suelo de propiedad municipal y ejercerán de puente entre la obsoleta normativa actual y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Josep. En este sentido, las normas incorporan por primera vez un espacio adecuado a la actividad industrial y de servicios cerca del aeropuerto de Ibiza.

Suelo industrial

Según avanza Marí, se prevé reclasificar una superficie de cerca de nueve hectáreas como suelo industrial. Se trata de un "sector urbanizable con 45 mil metros cuadrados de naves industriales, de los cuales unos 15 o 20 mil serán públicas", aclara el vicepresidente del Consell, Mariano Juan Colomar. "Se ha elegido este enclave porque ya hay una zona industrial allí y lo que se hace es ampliarla, además de que está al lado de una carretera primaria que da un servicio potente a la zona logística", añade.

Por otro lado, las NPP prohíben el uso turístico en edificios plurifamiliares, como ya se anunció que haría el municipio tras el Consell de Alcaldes del año pasado. De este modo, Sant Josep se añade a Santa Eulària o Vila para poder perseguir este tipo de alquileres ilegales.

Además, las NPP incorporan equipamientos públicos como un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Can Burgos, espacios culturales y deportivos en Cala de Bou y un suelo para el futuro desdoblamiento del centro educativo de Sant Jordi. También contempla nuevas instalaciones como un centro de día junto al centro de Salud de Sant Josep o el polideportivo de Sant Agustí, según recuerda el alcalde del municipio, Vicent Roig.

Sobre la posibilidad de construir un auditorio en Sant Jordi —prometido por el anterior gobierno municipal progresista y el actual del PP— una piscina, o el nuevo estadio para la Penya Esportiva de Sant Jordi —también mencionado en campaña electoral por el actual gobierno de Sant Josep—, Roig aclara que "todavía no están reflejados pero será un próximo paso" al estar previstos en zona urbana y no rústica, como contemplan las NPP.

Reducción de suelo urbanizable

En total, las normas fijan la ordenación detallada de 517 hectáreas de suelo urbano, mientras que el resto (793) depende del PGOU. De este modo, las NPP reducen el abasto de suelo urbano en comparación el planteamiento que mantenían las Normas Subsidiarias. Estas apuntaban a un alcance de suelo urbano y urbanizable de 2.162 hectáreas, que ahora pasan a 1.310, lo que responde a la necesidad de ajustar el planeamiento a la normativa vigente y corregir determinaciones que habían quedado desfasadas, según apunta el Consell en una nota.

Por otro lado, el nuevo marco fija una capacidad máxima de 43.720 habitantes en las áreas urbanas del municipio, lo que supone "un descenso de aproximadamente un 15% del techo de población actual", aclara Juan, antes de destacar el esfuerzo dedicado a la revisión de las normas.

Marí recuerda que estas cuentan con un amplio recorrido y en la legislatura de Sant Josep de 2015 a 2019, en la que gobernó el PSOE, ya hubo intención de apostar por unas normas provisionales: "Pero las discrepancias que hubo aquella legislatura entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento y el Consell Insular hicieron inviable que se iniciaran los trámites", señala.

Marí también rememora cuando en 2022 el Ayuntamiento de Sant Josep, gobernado por PSOE y Unidas Podemos, aprobó por unanimidad (con el apoyo de PP y Ciudadanos) pedir al Consell la suspensión de las Normas Subsidiarias para aprobar una nueva normativa urbanística transitoria. El alcalde socialista, Ángel Luis Guerrero, justificó que las NPP eran la vía más rápida para salir de una situación urbanística "insostenible". Lo hizo antes de que le detuvieran en 2023 por una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio.

Periodo de exposición pública

Lo último que se supo sobre este hecho es que el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza no ordenó nuevas diligencias. Vicent Roig indica hoy que no tienen novedades al respecto pero que el Consistorio sigue entregando la documentación que se le requiere.

Tras aplicar las modificaciones necesarias, el Consell agradece la colaboración institucional para que las normas se hayan aprobado: "Estas suponen romper con el pasado de un planeamiento que estaba desfasado y hacía ingestionable el municipio", señala Marí.

En este sentido, los presentes lamentan que los demás partidos se hayan abstenido en sus votaciones este lunes: "Diciendo que ya se lo mirarán y harán las aportaciones que crean oportunas", explica el presidente del Consell. Está previsto que el periodo de exposición pública de las NPP empiece este jueves y dure 20 días. En este periodo empezará la recogida de informes sectoriales correspondientes, incluida la evaluación ambiental estratégica, según el Consell. Finalizado el periodo, continuará la tramitación hasta la aprobación definitiva, que se estima en un plazo de entre seis y nueve meses.