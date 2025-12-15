Las normas provisionales de Sant Josep mantienen una "opción B" para los vecinos de los Don Pepe

Las Normas Provisionales de Planeamiento aprobadas inicialmente este lunes por la Ciotupha incluyen los terrenos en los que está previsto construir viviendas para los residentes de los edificios Don Pepe en Can Raspalls. Se trata de un suelo urbanizable de casi una hectárea en el que, según mostró el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, podrían edificarse cien viviendas protegidas de promoción pública.

Esta opción se mantiene como una "opción B", según aclara el alcalde del Ayuntamiento de Sant Josep, Vicent Roig, durante la rueda de prensa en la que se han presentado las normas que ejercerán de puente entre la obsoleta normativa actual (vigente desde 1986) y el PGOU.

El "camino A" que se mantiene es el de la rehabilitación: "Ahora mismo trabajamos en levantar la declaración de ruina y en dar un marco para que los propietarios puedan rehabilitar sus edificios, que es lo que han pedido y querido siempre y desde hace cinco años la propia administración se lo está impidiendo", indica Roig.

Precisamente hartos de la lentitud con la que se desarrolla este proceso, una quincena de vecinos de los Don Pepe se atrincheraron en una vivienda a finales de septiembre. Muchos trasladaron también su preocupación ante el próximo vencimiento de sus contratos de alquiler. Según indicaron a Diario de Ibiza esperan reunirse con Roig este mes para conocer cómo sigue el proceso.