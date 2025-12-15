Regalar la "autenticidad" de Ibiza en Navidad: artesanía de la isla en la carta a los Reyes y Papá Noel

Con motivo de las fiestas de Navidad, el departamento de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell de Ibiza ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción de la artesanía de Ibiza con el objetivo de incentivar las compras navideñas de productos elaborados en la isla.

Bajo el lema ‘Regala artesanía, regala Eivissa’, la iniciativa busca fomentar entre la ciudadanía la adquisición de piezas artesanas únicas, realizadas de forma manual en la isla y que cuentan con el sello oficial de “autenticidad”. La campaña se difundirá a través de anuncios en radio, prensa escrita y redes sociales. Actualmente, cerca de 200 artesanos y artesanas disponen del documento de calificación artesanal otorgado por el Consell de Ibiza, un distintivo que garantiza que los productos se elaboran de manera artesanal y tienen origen local.

Imagen del cartel de la campaña de artesanía / D. I.

La consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, ha explicado que la campaña de este año pretende conectar con las tradiciones y la esencia de Ibiza a través de mensajes e ilustraciones que reflejan el día a día más auténtico de la isla. Entre los lemas utilizados destacan frases como ‘celebrando con salsa de Nadal’, ‘por Navidad un nuevo mantón’, ‘brindamos con hierbas en Navidad’ o ‘no hay nada como el huevo payés’.

Fajarnés ha subrayado que el objetivo principal de la campaña es fomentar la compra de “magníficas creaciones de proximidad”, apostando por el consumo local como vía para fortalecer la economía de la isla. En este sentido, ha reiterado el compromiso del Consell con el desarrollo de la artesanía de Ibiza y con la puesta en marcha de acciones que contribuyan a dinamizar la actividad económica insular durante estas fechas señaladas.