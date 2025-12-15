La reclamación, de nuevo, del presidente del Consell de Ibiza al Estado para que de una vez por todas se avenga a firmar el convenio de carreteras. Vicent Marí, durante el acto de inauguración de las obras de la nueva rotonda de los Cazadores, que se iniciaron ya hace unos meses, reclamó al Gobierno 128 millones de euros para mejorar las carreteras de la isla. Un ejemplo de esta necesidad es precisamente la glorieta que se está construyendo y que será, con 80 metros de diámetro, la más grande de la isla. Este punto es uno de los más peligrosos y con mayor siniestralidad de la red viaria ibicenca. Marí recuerda que siguen esperando negociar un nuevo convenio con el Ministerio de Transportes desde el año 2019.

Llama la atención

La sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al sindicato UGT y que confirma que los empresarios hoteleros no pueden imponer los periodos de vacaciones y las compensaciones por trabajar en festivos a sus empleados fijos discontinuos. El tribunal considera que estas prácticas representan una discriminación evidente frente a los trabajadores con contrato para todo el año.