Coches en Ibiza: unos 2.000 entraron a la Marina en agosto entre las ocho de la tarde y las dos de la madrugada
La zona Acire del barrio retomará su funcionamiento en la primera quincena del mes de enero
La barrera ya no tendrá responsable de seguridad y se abrirá automáticamente para los vehículos autorizados
El Área de Circulación Restringida (Acire) de la Marina volverá a entrar en funcionamiento "en la primera o segunda semana de enero", afirma el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. "A petición de los vecinos y después de muchas experiencias en otras ciudades, en el acceso a esta zona, además del sistema de cámaras, habrá una barrera que impedirá el paso a todos los vehículos que no están autorizados. Antes había una barrera con un responsable de seguridad, ahora solo una barrera inteligente con cámaras inteligentes", añade.
Así, se levantará automáticamente cuando lleguen vehículos autorizados, lo que incluye a los sanitarios y al transporte público. Además, habrá una doble barrera: una "justo delante del acceso al puerto de la ciudad, muy cerca del Montesol, y otra en la calle Avicena".
4.000 movimientos
Triguero destaca, para justificar esta medida, que en agosto, entre las 20 y las 2 horas "entran 2.000 coches en el barrio de la Marina", de manera que, si se tienen en cuenta las salidas de dichos vehículos, en total hay 4.000 movimientos ese mes. El primer edil afirma que el Ayuntamiento trabaja "para tener datos reales de movimientos, de flujos turistas, de residentes, de coches" y así poder tomar medidas al respecto. Avanza que en 2026 también habrá datos importantes "para reordenar y mejorar la movilidad de la ciudad".
Durante los horarios de carga y descarga, las barreras estarán levantadas. A las 17 horas, se bajarán, y, si a esa hora algún vehículo sin autorización que haya podido acceder se ha quedado dentro, "automáticamente será denunciado".
