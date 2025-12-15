Los hoteles de Formentera y los de mayor categoría lideran el balance de la temporada

Esta temporada ha sido mejor que la de 2024 para la mayor parte del sector hotelero pitiuso, según el balance que ha realizado por primera vez la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera y cuyos principales resultados fueron publicados en Diario de Ibiza la pasada semana. El informe concluye, entre otras muchas cosas, que cerca del 40% de los alojamientos han tenido una temporada ‘algo mejor’ que la del año anterior, frente a un 16% para el que ha resultado ‘algo peor’.

Los responsables de los negocios de Sant Antoni y Santa Eulària fueron los que más respondieron a la encuesta de la patronal.

El balance positivo, no obstante, refleja diferencias significativas. Los resultados varían según el tipo de alojamiento, la categoría y el territorio y, en este último desglose, Formentera muestra los mejores resultados.

«Mucho mejor» en Formentera

Un 50% de los establecimientos de la pitiusa del sur asegura que esta temporada ha sido ‘algo mejor’ y un 22% la califica como ‘mucho mejor’. El porcentaje restante corresponde a alojamientos que consideran que la de este año ha sido una temporada ‘igual’ a la del anterior, por lo que, de los alojamientos que respondieron a la encuesta, ninguno apunta a un empeoramiento, como sí refleja (minoritariamente) la experiencia de algunos hoteleros de Ibiza.

En concreto, un 5% de los encuestados que tienen sus establecimientos en Vila responde que este año ha sido ‘mucho peor’ y un 25% de los ubicados en Sant Joan y Sant Antoni la consideran ‘algo peor’ que la anterior. Por el contrario, Santa Eulària aparece como el siguiente municipio con mejores valoraciones de las Pitiusas, con un 20% de alojamientos que afirma haber tenido una temporada ‘mucho mejor’, seguido de Sant Antoni, donde casi la mitad de los encuestados (45%) asegura que les ha ido ‘algo mejor’.

Además de haber establecimientos que registraron mejores resultados según la zona, también se aprecia una mejora según la tipología del local. Un 43% de los hoteles asegura haber obtenido resultados ‘algo mejores’, porcentaje que se eleva hasta el 25% en el caso de los agroturismos y hoteles rurales, que califican la temporada como ‘mucho mejor’.

En el extremo contrario, un 40% de los hostales y pensiones afirma que la temporada les ha ido ‘algo peor’ y un 3% de los apartamentos o apartahoteles señalan que ha sido ‘mucho peor’.

El desglose por categorías que ofrece el informe apunta en la misma dirección. Un 50% de los establecimientos con dos estrellas afirma que ha sido ‘algo mejor’ y un 15% de los hoteles de cinco estrellas indica que 2025 ha sido ‘mucho mejor’, frente a un 5% de los hoteles de una estrella que indican que ha sido ‘mucho peor’.

Más categoría, mejores resultados

En este punto, cabe indicar que la mayor parte de los establecimientos que participaron en la encuesta son hoteles (55%), seguidos de apartamentos o apartahoteles (28%), hostales y pensiones (13%) y, en menor medida, agroturismos u hoteles rurales (3%). Dentro del grupo hotelero, predominan los establecimientos de cuatro estrellas (37%), seguidos de los de tres estrellas (22%). Los hoteles de cinco estrellas representan un 11% del total, mientras que los de una estrella suponen el 16% y los de dos estrellas, el 14%. De los alojamientos encuestados, el 58% declara no pertenecer a ninguna cadena o grupo hotelero, mientras que el 42% restante sí lo hace.

Preguntados por los principales problemas a los que se enfrentan en el desarrollo de su actividad, los alojamientos a los que mejor les ha ido esta temporada también son los más afectados por un problema común: los hoteles de cuatro y cinco estrellas y los agroturismos ubicados en Sant Joan, Sant Josep y Santa Eulària constatan la falta de personal cualificado en sus plantillas. Este problema también lo han citado en varias ocasiones desde diferentes sectores asociados a la Federación de la Petit i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef).

Por otro lado, los hoteles de los dos últimos municipios también son a los que más ha afectado la dificultad de los trabajadores para encontrar vivienda. Por este motivo, la Pimeef pide soluciones a las administraciones para poder ofrecer alojamiento a sus empleados.

A esta petición se suma la necesidad de mejora del aparcamiento, que está peor valorado por los empresarios de Sant Antoni y Sant Josep. Por otro lado, los hoteleros de Sant Joan y Ibiza son los que apuntan tener más problemas con el funcionamiento del transporte público. Los de Ibiza y Sant Antoni también critican el estado y la saturación de las carreteras y coinciden al apuntar la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana, la limpieza urbana y la recogida de residuos en el municipio.