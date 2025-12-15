La Guardia Civil alerta a posibles estafados por una plataforma de inversores en Ibiza

La Guardia Civil de Baleares mantiene abierta una investigación a una nueva plataforma de inversiones denominada Tarillium, a raíz de una denuncia por una presunta estafa que supera los 90.000 euros. Las pesquisas las llevan a cabo especialistas contra la ciberdelincuencia de los equipos Edite y @, según ha informado el instituto armado.

De acuerdo con la información recabada, la plataforma se promocionaba mediante la publicación de artículos en internet en los que supuestos testimonios de conocidos empresarios españoles aseguraban haber invertido y logrado altas rentabilidades, presentando el sistema como una infraestructura “consolidada, legal y segura”.

El modus operandi seguía un patrón repetido. Una vez que la víctima creaba una cuenta en la web, los estafadores la contactaban a través de aplicaciones de mensajería, principalmente Telegram, y le indicaban qué y cómo invertir. En muchas ocasiones, utilizaban aplicaciones de control remoto o videollamadas para asegurarse de que la víctima ejecutaba las instrucciones al detalle.

En una primera fase, los estafadores guiaban al inversor para abrir cuentas en una o varias plataformas de compra, venta e intercambio de activos, sobre todo criptomonedas, y después le indicaba que enviara importes elevados en euros mediante transferencias bancarias. A continuación, ese dinero se usaba para comprar criptomonedas y, seguidamente, se le instruía para transferir esos activos a Tarillium con el argumento de poder operar en la plataforma. Es en ese momento, según los investigadores, cuando los fondos dejaban de estar bajo control de la víctima y se derivaban a un monedero digital controlado por los delincuentes.

Pese a ello, la víctima podía ver en pantalla el importe transferido y creía en todo momento que su dinero seguía en la plataforma, ya fuera en euros o en criptomonedas. A partir de ahí, “todo lo que pasa en esa plataforma es completamente simulado”, señalan desde la Guardia Civil, tomando como referencia el mercado real para reforzar la apariencia de veracidad. Los supuestos asesores repetían llamadas para inducir a nuevas aportaciones de dinero.

Cuando el inversor intentaba recuperar el capital y los beneficios, los estafadores le indicaban que todo se transferiría a otra plataforma a nombre de la víctima. En esa segunda web, el usuario podía ver que existía una cantidad equivalente en su monedero, pero en realidad se trataba de un activo digital falso, con el mismo nombre y siglas que el original, aunque con un valor casi residual, con lo que la víctima era engañada de nuevo.

Además, los investigadores han detectado el uso de correos electrónicos falsos en los que se exigía a la víctima el pago de supuestos impuestos o una tasa por verificación de identidad para poder recuperar la inversión, intentando así obtener más dinero por otras vías.

Por ahora, la Guardia Civil ha detectado un caso en Baleares relacionado con esta plataforma, aunque no se descartan nuevas víctimas debido a la publicidad y al “alto grado de especialización” de los estafadores.

El instituto armado recuerda la necesidad de extremar la precaución ante anuncios de inversión que prometen altas rentabilidades en poco tiempo y con bajo riesgo. Antes de realizar operaciones de este tipo, recomienda asegurarse de que la plataforma cumple la normativa vigente y está autorizada para operar con criptomonedas. Ante cualquier duda, aconseja consultar con la entidad bancaria o poner los hechos en conocimiento de las autoridades. En caso de ser víctima, puede contactarse con la Guardia Civil a través del 062.