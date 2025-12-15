Dominio de viudas y un Sant Antoni muy varonil

De los 164.265 habitantes que había en Ibiza en 2024, la mayoría, 61.461, eran solteros (en esta estadística solo se tiene en cuenta la población mayor de 16 años), es decir, el 44,25% del total y 1,33 puntos porcentuales más respecto a los que fueron contabilizados en 2021. De ellos, la mayoría, 33.925, eran hombres (el 55,19%), mientras que el resto, 27.536, eran mujeres (44,8%), según el censo de población por estado civil publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los casados, estos representaban el 36,17% del total, con una suma de 50.241 ciudadanos que tenían ese estado civil. Al contrario que en el caso de los solteros, aquí predominan las mujeres, que son el 50,47% (25.359, por 24.882 varones). En comparación con 2021, el número de personas que mantienen los votos matrimoniales, un 36,17% del total, ha cedido en 0,83 puntos porcentuales.

También es superior el número de divorciadas. Esta estadística la lideran ellas con el 52,45% (5.801 casos), mientras los hombres (5.259) son el 47,54% del total. De los censados, los separados y divorciados (se tratan por igual por el INE) ascienden al 7,96%, 0,26 puntos porcentuales más que cuatro años atrás.

La inmensa mayoría de los viudos son mujeres

Y en cuanto a los viudos, ellas ganan sobradamente. En 2024 había en Ibiza 4.838 viudas y 967 viudos. Ellas son el 83,34% del total, por solo el 16,65% ellos. Es un porcentaje normal. Por ejemplo, el 84,57% de los viudos de Palma son mujeres, por un 84,11% en Barcelona y un 83,85% en Madrid. Así es la naturaleza. Las cifras se disparan, como es lógico, a partir de los 55 años: desde esa edad hay 4.541 mujeres en ese estado civil en Ibiza, por 951 hombres. Los viudos (hombres y mujeres) representan el 4,17% del total de los estados civiles de Ibiza, 0,13 puntos porcentuales menos que en 2021.

Datos más actuales

Aunque el INE ha ofrecido datos de censo de población a 1 de enero de 2025 (164.265 habitantes en Ibiza y 11.690 en Formentera), también ha incorporado otros más adelantados (aunque aún no son definitivos), concretamente, de fecha 1 de octubre de este año. En estos, la población censada de la mayor de las Pitiusas se dispara hasta las 165.648 personas, 1.383 más que diez meses antes. Este dato significa que se ha producido un incremento del 1% respecto al mismo mes de 2024, cuando había 1.650 habitantes menos.

De ese total, 118.933 son españoles (el 71,79%) y 46.715 son extranjeros (28%). En Formentera, las cifras más recientes sitúan el número de censados en 11.844, unos 150 más que a principios de año. Los forasteros en esta isla suponen el 29% del total.

Sant Antoni es para hombres

De este censo de población llama la atención que el número de varones en el municipio de Sant Antoni sea muy superior al resto de localidades de la isla. De sus 29.455 censados, 15.632 son varones, es decir, el 52,15%. Y eso significa que hay 1.269 mujeres menos. No hay ningún otro municipio donde exista semejante diferencia por sexos. Por ejemplo, en Vila están muy igualados: 27.524 hombres y 27.104 mujeres, 420 de diferencia. En Santa Eulària hay 558 hombres más que mujeres y en Sant Josep, 806. En Sant Joan, 24 más. Es probable que ese notable peso de los hombres en Sant Antoni se deba a la presencia en esa localidad de numerosos inmigrantes laborales extranjeros cuyas familias siguen residiendo en sus países de origen.

En toda la isla hay un total de 83.671 hombres (1.300 más que hace un año) y 80.594 mujeres (1.500 más que en 2024). En Formentera hay 6.010 hombres (117 más en términos interanuales) y 5.680 mujeres (90 más).

Vila y Sant Antoni crecen más

Ibiza ha aumentado su población censada un 8% en los últimos cuatro años, al pasar de 50.566 a 54.628 personas, 4.062 más. Le sigue, porcentualmente, Sant Antoni, con un 6,8% más y 1.873 nuevos registrados. En Sant Josep, el crecimiento ha sido del 5,8% (1.687 censados más); el de Sant Joan ha sido de un 5,6% (+374), mientras que el de Santa Eulària, con 2.083 nuevos habitantes, asciende al 5,1%.