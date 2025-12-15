Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos ConsellAccidente Sant JosepPlanesCamila Guateima
instagramlinkedin

El álbum

Deficiencias en el campo de Can Bonet

Deficiencias en el campo de Can Bonet | JOSÉ MIGUEL L. ROMERO

Deficiencias en el campo de Can Bonet | JOSÉ MIGUEL L. ROMERO

Redacción Ibiza

Las vallas del campo de fútbol de Can Bonet presentan un estado de abandono lamentable y tienen varios tramos despegados. El Ayuntamiento de Sant Antoni debería haber tomado nota de los desperfectos cuando el alcalde se desplazó hasta la zona para el pregón de las fiestas del barrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents