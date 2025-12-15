Las cuentas de Sant Josep para 2026 dependen de las dos ediles ultras: UP ni se abstendrá este año

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, aún no tiene atados los votos (le basta con uno a favor o una simple abstención) que le permitan aprobar el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 58,2 millones de euros, un 6,35% superior al de 2025 (3,5 millones de euros más) y que ha sido presentado la tarde de este lunes en Sant Jordi. “Estamos en ello”, responde Roig al preguntarle sobre el estado de las negociaciones, para las que ha descartado a los “imposibles”, en referencia a los concejales de PSOE y de Ara. Sí ha contactado con la edil de Vox, Araceli Colomar, y con la ex de esta formación, Raquel Ripoll -con las que en 2024 aprobó las cuentas-, además de con Mónica Fernández, de Unidas Podemos, que con su abstención permitió que saliera adelante el presupuesto actual. Ninguna le ha dado aún su respaldo explícito: “Están en periodo de examen”, que acaba este jueves, cuando se celebre el pleno extraordinario dedicado a debatir los presupuestos. Eso sí, el alcalde advierte de que los presupuestos están cerrados, de manera que la única manera de incorporar propuestas de alguna de las tres (o de las tres) ediles será vía enmiendas.

No obstante, y salvo cambio de parecer de última hora, Mónica Fernández no parece que vaya a salvar este año al alcalde, del PP, según ha explicado este lunes a este diario: “No creo que ni me vaya a abstener porque no son mis presupuestos. No he negociado nada con ellos y no gozan de mi confianza”. Si Fernández mantiene el jueves su voto contrario, las cuentas de 2026 dependerían de la decisión que tomen las dos ediles de la ultraderecha.

Son unas cuentas “realistas y continuistas”. Esto último porque las de 2025 “dieron buen resultado” y no necesitaron “la incorporación de modificaciones presupuestarias, lo cual quiere decir que las previsiones eran buenas”. Los gastos de personal suben un 5,3%, con “el objetivo de reforzar” y “estabilizar” la plantilla. Cuenta Roig que, cuando llegó al Consistorio en 2023, había 20 plazas sujetas a contratos temporales, algo “inasumible” y que este año intenta rectificar: se crean cinco plazas de promoción interna (un auxiliar administrativo, un administrativo, un técnico medio y dos oficiales de policía) y 10 plazas de turno libre (cuatro auxiliares administrativos, un recepcionista de instalación deportiva, un administrativo, un técnico de biblioteca, un oficial, un letrado superior y un técnico de servicios económicos), además de un ingeniero técnico para un programa temporal de mantenimiento de edificios.

El capítulo de inversiones (5,4 millones de euros), cae un 7,97%, pero Roig sostiene que, en parte, se debe a que, por ejemplo, lo invertido hasta ahora anualmente en obras de alcantarillado aparecerá desde 2026 en el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios porque está a punto de ser licitado su concurso, que sale por unos dos millones de euros y que Bonet prevé que esté listo en un mes.

Entre las inversiones más destacables figuran el refuerzo del firme de la carretera de Cala Bassa y Platges de Comte, por 861.000 euros, cantidad a la que se añadirá “en febrero o marzo” alrededor de un millón del remanente. Además, se prevén 724.643 euros para la ampliación de la biblioteca de Sant Jordi. Se duplicará su espacio con un local anexo (antes, un banco), que permita, además, que no dependa de la apertura de los servicios municipales anexos, por ejemplo para disponer de un baño. Y si poco después de llegar al poder Roig borró del mapa el carril bici de Sant Jordi, en 2026 invertirá 470.000 euros en otro “para los chavales mayores de 12 años” que conectará el instituto Algarb con Can Raspall, Platja d’en Bossa y Vila. Estará financiado por fondos europeos.

También se remodelará el local de mayores de Sant Jordi (352.940 euros), se ampliará el número de nichos (157.300 euros), y se mejorarán las instalaciones deportivas (los 250.000 euros previstos en esa partida están sujetos a variaciones).

Suben los ingresos por impuestos indirectos (+7,4%) y directos (+55%), pero «no porque aumenten, sino por eficiencia» a la hora de recaudarlos. Eficiencia porque, como sucede en este último caso, crecen las previsiones al mejorar el cobro de las licencias de obras, además de que estas se han incrementado