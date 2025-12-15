Cuatro municipios de Ibiza se adhieren al programa 'Festes Segures'

Cuatro de los cinco municipios de Ibiza ya se han adherido al programa 'Festes Segures', una iniciativa impulsada por el Govern y que tiene como objetivo prevenir y reducir las situaciones de riesgo en fiestas patronales de los municipios y celebraciones populares.

El programa se estrenó con un plan piloto este verano en las localidades de Ciutadella, en Menorca, y en Sóller y Pollença, en Mallorca. "Uno de los objetivos es compartir sinergias entre los diferentes cuerpos de seguridad", explica Diego Pastrana, jefe de Policía Local en Ciutadella. Pastrana destaca también la necesidad de formar a los policías que vienen desde otras localidades a reforzar la seguridad en este tipo de celebraciones. "Hay que fomentar una formación conjunta, homogénea, que todos tengan los mismos conocimientos sobre las fiestas de cada pueblo. No solo es hablar de seguridad, sino también de la historia de estas fiestas patronales", añade Pastrana.

"Ibiza es referente en muchas cosas. Todos los municipios estáis adheridos desde hace años a los programas de 'Policía tutor' y de 'Educación vial', y dentro de nada también al de 'Festes segures'", contó Antonia Maria Estarellas, vicepresidenta segunda del Govern balear, en su discurso de cierre del acto de condecoraciones al mérito policial.

En octubre, momento en el que se presentó el programa, su coordinador, Rafel Coves, declaró que los primeros planes de implantación de este son la fiesta de Nochevieja de Vila y la de Sant Antoni y que se iría "extendiendo progresivamente a lo largo de 2026 por los municipios de Ibiza y Formentera".