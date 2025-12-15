Cristian Castaño, marina mercante de CCOO, sobre los rescates de migrantes en Ibiza: "Son difíciles, complejos, lo que estás rescatando son vidas, son personas"

El responsable de marina mercante de CCOO, Cristian Castaño, ha advertido de las graves consecuencias que puede acarrear no respetar los periodos de descanso de las tripulaciones de Salvamento Marítimo en Baleares. “Un día nos vamos a encontrar con un accidente y los rescatados seremos nosotros”, ha alertado.

Castaño ha subrayado la fuerte presión a la que están sometidos los trabajadores del salvamento marítimo debido al esfuerzo “físico y psíquico” que exige su labor. Una carga que, según ha explicado, se ha incrementado notablemente en los últimos años por el aumento de la llegada de pateras, una realidad que se suma a los rescates habituales de embarcaciones de recreo, pesqueros o buques mercantes.

Incremento de personas rescatadas en el mar

En lo que va de año, han llegado a Baleares 385 pateras con un total de 7.174 migrantes a bordo, una cifra que ya supera en un 25 % la registrada en todo 2024. Aun así, el representante sindical ha aclarado que no les gusta “hablar de migrantes” porque “son personas que rescatas en el mar”, al igual que los ocupantes de cualquier otro tipo de embarcación en peligro.

La diferencia, ha añadido, está en las expresiones de “sufrimiento, cansancio y horror” que transmiten quienes viajan en patera, especialmente los migrantes subsaharianos que proceden de zonas mucho más lejanas y que arrastran un largo periplo marcado por la violencia y los abusos. “Es la impresión emocional que te queda al rescatar a estas personas. Psicológicamente es duro y es algo a lo que nunca te acostumbras”, ha explicado.

Castaño ha recordado que las tripulaciones de Salvamento Marítimo son la “primera mano que se tiende” a estas personas, ofreciéndoles primeros auxilios, abrigo o bebida tras rescates que, en muchos casos, son “muy complejos y muy delicados”. Ha detallado que las maniobras se realizan entre embarcaciones inestables, con riesgo de partir las pateras, construidas con materiales muy precarios. “Hay que tener sangre fría y una concentración constante para no perder de vista nada”, ha señalado.

Muchos de estos rescates, además, se realizan de noche, lo que incrementa la dificultad y el peligro. Por ello, el representante sindical ha afirmado que cada trabajador de Salvamento Marítimo “merecería un premio”, al tratarse de una labor “muy difícil y muy compleja” en la que lo que está en juego son vidas humanas.

Incidentes en rescates

Ha aclarado también que los tripulantes son marinos y que no pueden lanzarse al agua en caso de incidente, aunque sí pueden utilizar todos los elementos de flotabilidad disponibles para que las personas rescatadas se mantengan a flote. Aunque no tiene constancia de incidentes graves durante rescates de pateras en aguas baleares, Castaño ha lamentado los casos en los que, tras el desembarco, se informa de que faltan personas porque han fallecido durante la travesía.

Ante esta situación, ha insistido en la necesidad de respetar escrupulosamente los periodos de descanso para que las tripulaciones “puedan estar al 100%, porque este servicio exige una concentración tremenda”. Actualmente, cada embarcación cuenta con dos tripulaciones de cuatro personas que trabajan una semana y descansan la siguiente.

Como posibles soluciones, Castaño propone incrementar las tripulaciones por barco, pasando de dos a tres, y aumentar el número de unidades en las zonas con mayor presión migratoria, para evitar que siempre sean las mismas embarcaciones las que asuman los rescates en los puntos más críticos.