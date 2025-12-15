Dos contenedores arden en Can Bonet
Todavía se desconoce la causa del incendio
Un contenedor ha quedado calcinado y otro se ha salvado "por los pelos" en un incendio en la zona de Can Bonet, en el municipio de Sant Antoni. El aviso se ha recibido alrededor de las 4 horas de la madrugada de este lunes, lo que ha movilizado a tres bomberos, que han intervenido durante unos 30 minutos para sofocar las llamas.
El incendio no ha provocado heridos y ha quedado controlado con rapidez. Un vehículo que se encontraba aparcado justo al lado de un tercer contenedor metálico de aceite usado se ha salvado y no ha resultado afectado por el fuego. "¡Si llega a prender el contenedor de aceite, la que se monta!", ha explicado un vecino que ha sido testigo de los restos del incendio a primera hora de la mañana.
Las causas del incendio no han trascendido por el momento.
