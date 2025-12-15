El Consell de Ibiza comprará la torre de Portinatx con fondos de la ecotasa

El Consell de Ibiza prepara la compra de la torre de Portinatx a través de los fondos aprobados en la última convocatoria del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido popularmente como ecotasa. La inyección económica del ITS permitirá la puesta en marcha de un programa de actuaciones denominado Plan insular de recuperación y rehabilitación de espacios patrimoniales públicos, que también incluye, en una primera fase, la restauración del Molí d’en Pep Joan, la museización del yacimiento arqueológico de s’Olivera y la creación de un centro de geología.

El Consell de Ibiza ha solicitado una ayuda global de 2.245.214 euros del ITS para emprender esta campaña de mejoras en el patrimonio histórico de la isla. De momento, en la última convocatoria del Govern, se ha concedido un montante inicial de 686.308 euros.

La principal y más costosa de las primeras actuaciones de este plan patrimonial es la compra de la torre de Portinatx, que está presupuestada en 700.000 euros. Según consta en el acuerdo de validación de modificación del proyecto, publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), el ITS aporta 425.000 euros para esta adquisición, mientras que el resto procederá de los fondos propios del Consell.

Así, se pone fin a un largo proceso de adecuación de esta estructura de defensa que emprendió el Ayuntamiento de Sant Joan, sin éxito hasta la fecha, hace 15 años. En 2020, el Consistorio, entonces bajo el mando de Antoni Marí, Carraca, daba por cerrada la cesión del inmueble, que pertenecía al empresario Xavier Cabau, para crear un sendero turístico hasta la Punta de sa Torre y abrir el monumento a las visitas.

De hecho, Sant Joan recibió una subvención de 98.200 euros del Consell para su restauración, pero este convenio caducó en 2022 sin que se hubiera alcanzado un acuerdo con los propietarios para hacerse con la titularidad del inmueble.

Finalmente, el Consell de Ibiza tomó las riendas del proyecto y, a principios de este año, encargó la tasación tanto del monumento defensivo como del terreno donde se erige. De momento, la institución insular avanza que la adquisición de este monumento se encuentra en proceso de fiscalización.

Centro de interpretación

La primera fase de este programa de mejora del patrimonio también contempla la restauración del Molí d’en Pep Joan, en el Puig des Molins, así como la reconstrucción de unos muros anexos. Se trata de otro elemento protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y adquirido por el Consell en 2021, ya que la propietaria no podía hacerse cargo de su mantenimiento.

En este molino se quiere crear un centro de interpretación del oficio de molinero. En estos momentos, el proyecto de ejecución está redactado y su licitación está pendiente de añadir el suministro de agua, luz, telefonía y saneamiento, según ha informado el Consell. Esta actuación tiene una ayuda inicial de 76.871 euros del ITS.

Igualmente, el Consell recibe 90.000 euros para iniciar el proyecto de museización del yacimiento arqueológico de s’Olivera, que incluye restos de una explotación rural desde la época púnica hasta el siglo XII. Por último, la primera fase de este Plan insular de espacios patrimoniales se completa con el proyecto para crear un centro de geología, subvencionado con 94.574 euros, a partir de la colección que cedió Yves Ranghead y que ahora está expuesta en el antiguo edificio de la Comandancia Militar, sede ahora de la UIB.