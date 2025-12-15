Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncia el "robo" en un bar de Ibiza: "¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!"

Un vecino se queda espantado al recibir la cuenta en un local de es Canar

Detalle de la cuenta del bar de es Canar este domingo

Detalle de la cuenta del bar de es Canar este domingo / D. I.

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Poco se imaginaba Jesús, un vecino de la isla de Ibiza, que el ansiado vermú del domingo se le iba a atragantar. Lo disfrutó, sí, hasta que, llegada la hora de marcharse, pidió la cuenta. "Adjunto el ticket de un robo por dos vermús y unas patatas", comenta Jesús.

En el documento se ve que pagaron 28 euros por dos de estas bebidas y una bolsa de patatas fritas. Dos copas de vermú Antica Formula Carpano (unos 30 euros cuesta la botella) por las que les cobraron 22 euros (11 cada una) y unas patatas fritas que les costaron seis euros. En laparte baja del ticket se incluye la propina "opcional": 2,55 euros.

"Sale uno de paseo el domingo y se sienta en una terraza en la playa en es Canar... Todo bien y a la hora de pagar ¡sorpresa!", comenta el cliente, quien, tirando de humor, no puede más que decir: "En fin, la próxima iremos con una toalla, el vermú de casa y unas latas y haremos el picnic en la arena delante del local".

Noticias relacionadas y más

La queja de este cliente se suma a la ristra de comentarios y denuncias sobre los elevados precios de la isla. Especialmente famoso fue el cobro de 12 euros a unas chicas en un restaurante japonés por un colgador para el bolso, los 26,20€ que cobraron en un restaurantes de Santa Gertrudis en concepto de servicio o los 27 que en otro local de Santa Eulària incluyeron en la cuenta por cortar una tarta.

TEMAS

