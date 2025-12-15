Denuncia el "robo" en un bar de Ibiza: "¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!"

Poco se imaginaba Jesús, un vecino de la isla de Ibiza, que el ansiado vermú del domingo se le iba a atragantar. Lo disfrutó, sí, hasta que, llegada la hora de marcharse, pidió la cuenta. "Adjunto el ticket de un robo por dos vermús y unas patatas", comenta Jesús.

En el documento se ve que pagaron 28 euros por dos de estas bebidas y una bolsa de patatas fritas. Dos copas de vermú Antica Formula Carpano (unos 30 euros cuesta la botella) por las que les cobraron 22 euros (11 cada una) y unas patatas fritas que les costaron seis euros. En laparte baja del ticket se incluye la propina "opcional": 2,55 euros.

"Sale uno de paseo el domingo y se sienta en una terraza en la playa en es Canar... Todo bien y a la hora de pagar ¡sorpresa!", comenta el cliente, quien, tirando de humor, no puede más que decir: "En fin, la próxima iremos con una toalla, el vermú de casa y unas latas y haremos el picnic en la arena delante del local".

La queja de este cliente se suma a la ristra de comentarios y denuncias sobre los elevados precios de la isla. Especialmente famoso fue el cobro de 12 euros a unas chicas en un restaurante japonés por un colgador para el bolso, los 26,20€ que cobraron en un restaurantes de Santa Gertrudis en concepto de servicio o los 27 que en otro local de Santa Eulària incluyeron en la cuenta por cortar una tarta.