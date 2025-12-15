Arrancan las obras de la balsa de riego de Formentera para optimizar el uso de aguas regeneradas

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha anunciado que ya se ha iniciado la ejecución del proyecto de la balsa de riego de Formentera. Así lo ha dicho el director general este lunes en una reunión con la comunidad de regantes de Formentera para evaluar el estado y el desarrollo del proyecto de consolidación del regadío a partir de la optimización de aguas regeneradas en la isla y, en concreto, de la balsa de riego.

Este proyecto, según ha señalado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en nota de prensa, supone una actuación clave para garantizar la viabilidad del sector primario.

Concretamente, Fernández ha anunciado el inicio de la ejecución del proyecto de la balsa, con el comienzo de la explanación, del depósito de decantación y con la tramitación de las principales contrataciones.

El director general ha expuesto a la comunidad de regantes la remodelación de la red de riego con el objetivo principal de dirigir el agua a las parcelas que dispongan de una mayor producción.

"Este planteamiento implicará cambios, con el cierre hacia algunas parcelas y la apertura hacia las de mayor producción", ha explicado, agregando que la finalidad es "mejorar la optimización del agua que, además, se ha comprobado que ha mejorado su calidad y disponibilidad".

Ayudas a los regantes

En este marco, el Govern ha autorizado una subvención directa de casi 740.000 euros a la comunidad de regantes de Formentera, mientras que el Ministerio, a través del convenio suscrito con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), aporta cerca de 900.000 euros procedentes de fondos europeos.

El encargo de la obra a Tragsa data del mes de agosto, mientras que el acta de inicio de la ejecución se llevó a cabo el pasado mes de octubre.

Fernández ha recordado que la comunidad de regantes ya adoptó la retirada de los hidrantes que no estuvieran inscritos en los Registros Insulares Agrarios de Baleares (RIA) y que ahora es la dirección general la encargada de ejecutar este acuerdo.

Asimismo, ha detallado que se han revisado las nuevas solicitudes y que ahora se estudiará hacia dónde resulta más óptimo reubicarlas. Además, está prevista una reunión el próximo mes de marzo para llevar a cabo una formación dirigida a los regantes de la isla.

El director general ha remarcado que la reutilización de aguas regeneradas para usos agrarios es una prioridad de la conselleria, ya que "contribuye a reforzar la resiliencia hídrica del sector primario, a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles y a preservar el medio ambiente y el territorio del archipiélago".

En este sentido, ha subrayado que el proyecto de optimización de aguas regeneradas es la única infraestructura de estas características en Formentera y se considera esencial para sostener el sector agrario local.

"Una necesidad"

"No es sólo una apuesta por la sostenibilidad, sino una necesidad para asegurar el futuro del sector agrario en un contexto de sequía y de limitación estructural de los recursos hídricos", ha señalado.

El proyecto tiene como finalidad garantizar una calidad adecuada del agua para el uso agrario y aportar estabilidad a las explotaciones, un aspecto imprescindible para mantener la actividad agrícola y el paisaje agrario de la isla.

La actuación permitirá disponer de un suministro hídrico "estable y adecuado" para la actividad agraria en un territorio especialmente condicionado por la escasez de recursos hídricos convencionales y por la elevada salinidad de los pozos existentes, lo que limita su uso agrícola.