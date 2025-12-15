Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Consell de IbizaEl Diario de Ibiza se mantieneDominio de viudas y Sant AntoniLa salLa motorista herida en accidente en Sant Miquel
instagramlinkedin

Intento de agresión en Santa Eulària: la alcaldesa defiende la seguridad del municipio, aunque "vendrían bien refuerzos"

"Santa Eulària es un municipio seguro, aunque haya algún caso puntual que aparezca en los medios", asegura

Un agente de la Policía Local de Santa Eulària en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Local de Santa Eulària en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Claudia Marí Prats

Claudia Marí Prats

Santa Eulària

"Santa Eulària es un municipio seguro, aunque haya algún caso puntual que aparezca en los medios", ha defendido la alcadesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, en la entrega de premios y condecoraciones a policías locales de Ibiza y Formentera que ha realizado el Govern balear, a través del Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), este lunes. La alcaldesa responde así cuando se le pregunta por el intento de agresión con un destornillador y unas tijeras de podar que sufrieron unos jóvenes este fin de semana en pleno centro de la localidad.

Los jóvenes, aún con el susto metido en el cuerpo, afirmaron que Santa Eulària "da mucho miedo". Hace apenas unos días en pleno centro de la localidad se vivió otra agresión en el que un hombre recibió varios cuchillazos en un piso.

A pesar de asegurar que Santa Eulària es un lugar "seguro", Ferrer ha explicado que no vendrían mal "refuerzos en general de los cuerpos de seguridad para que la policía local pueda centrarse más en sus labores y en el desarrollo de programas como el de 'seguridad vial' o el de 'tutor'". "Tenemos refuerzos durante el verano por el aumento en esta época y la llegada de turistas, pero la población residente durante todo el año también ha crecido por lo que vendría bien reforzar los cuerpos de seguridad también durante todo el año", añadió. En el caso de Santa Eulària en concreto, la alcaldesa se refirió al refuerzo de la Guardia Civil en el municipio.

Noticias relacionadas y más

Reconocimiento a la policía local

Durante la entrega de premios, Ferrer destacó la labor de los policías locales tanto en su trabajo en la seguridad ciudadana como en programas como los de 'policía tutor' y de 'seguridad vial'. "Baleares es pionera en este tipo de programas y, dentro de Baleares, Ibiza es pionera porque todos sus municipios se adhieren a estos programas" destacó la alcaldesa. "Se trata de un trabajo preventivo", recalcó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
  2. Fallece un motorista en una caída accidental
  3. Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
  4. Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza
  5. La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: 'Nadie tiene excusa para no colaborar
  6. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
  7. Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
  8. Unas antenas agrietan el techo de un edificio en Ibiza y amenazan con derrumbarlo

Intento de agresión en Santa Eulària: la alcaldesa defiende la seguridad del municipio, aunque "vendrían bien refuerzos"

Intento de agresión en Santa Eulària: la alcaldesa defiende la seguridad del municipio, aunque "vendrían bien refuerzos"

Un presupuesto de 99 millones para el 2026 en Ibiza: infraestructuras, vivienda y más policía

La Guardia Civil alerta a posibles estafados por una plataforma de inversores en Ibiza

La Guardia Civil alerta a posibles estafados por una plataforma de inversores en Ibiza

PSOE y Unidas Podemos acusan al Consell de “estigmatizar” a los migrantes con el acceso a las tarjetas de bus en Ibiza

PSOE y Unidas Podemos acusan al Consell de “estigmatizar” a los migrantes con el acceso a las tarjetas de bus en Ibiza

Planazo familiar, el Teatro Pereyra Ibiza cuenta con una entretenida programación infantil para estas Navidades

Planazo familiar, el Teatro Pereyra Ibiza cuenta con una entretenida programación infantil para estas Navidades

Así es la gente que vive en Ibiza: Dominio de viudas y un Sant Antoni muy varonil

Regalar la "autenticidad" de Ibiza en Navidad: artesanía de la isla en la carta a los Reyes y Papá Noel

Se libra de una deuda de 22.710 euros en minicréditos para pagar el alquiler en Ibiza gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Se libra de una deuda de 22.710 euros en minicréditos para pagar el alquiler en Ibiza gracias a la Ley de Segunda Oportunidad
Tracking Pixel Contents