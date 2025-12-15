Intento de agresión en Santa Eulària: la alcaldesa defiende la seguridad del municipio, aunque "vendrían bien refuerzos"

"Santa Eulària es un municipio seguro, aunque haya algún caso puntual que aparezca en los medios", ha defendido la alcadesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, en la entrega de premios y condecoraciones a policías locales de Ibiza y Formentera que ha realizado el Govern balear, a través del Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), este lunes. La alcaldesa responde así cuando se le pregunta por el intento de agresión con un destornillador y unas tijeras de podar que sufrieron unos jóvenes este fin de semana en pleno centro de la localidad.

Los jóvenes, aún con el susto metido en el cuerpo, afirmaron que Santa Eulària "da mucho miedo". Hace apenas unos días en pleno centro de la localidad se vivió otra agresión en el que un hombre recibió varios cuchillazos en un piso.

A pesar de asegurar que Santa Eulària es un lugar "seguro", Ferrer ha explicado que no vendrían mal "refuerzos en general de los cuerpos de seguridad para que la policía local pueda centrarse más en sus labores y en el desarrollo de programas como el de 'seguridad vial' o el de 'tutor'". "Tenemos refuerzos durante el verano por el aumento en esta época y la llegada de turistas, pero la población residente durante todo el año también ha crecido por lo que vendría bien reforzar los cuerpos de seguridad también durante todo el año", añadió. En el caso de Santa Eulària en concreto, la alcaldesa se refirió al refuerzo de la Guardia Civil en el municipio.

Reconocimiento a la policía local

Durante la entrega de premios, Ferrer destacó la labor de los policías locales tanto en su trabajo en la seguridad ciudadana como en programas como los de 'policía tutor' y de 'seguridad vial'. "Baleares es pionera en este tipo de programas y, dentro de Baleares, Ibiza es pionera porque todos sus municipios se adhieren a estos programas" destacó la alcaldesa. "Se trata de un trabajo preventivo", recalcó.