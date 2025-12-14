Trasladan a Mallorca a la motorista herida tras sufrir una caída en la carretera de Sant Miquel
La joven se encontraba en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses de Ibiza
La joven de 28 años herida al caer de su moto el viernes en la carretera que conecta Sant Miquel con Santa Gertrudis ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases de Palma, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.
La mujer se encontraba ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Can Misses con un diagnóstico de politraumatismo y su estado era crítico. El traslado al centro de salud de Mallorca se produjo a las 18.30 horas del sábado.
El siniestro tuvo lugar alrededor de las 11.52 horas del pasado viernes, cuando la motorista sufrió una caída y debió ser asistida por una ambulancia que se encontró con el accidente.
