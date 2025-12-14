"Santa Eulària da miedo": denuncian un intento de agresión con un destornillador y unas tijeras de podar junto al Ayuntamiento

"Vino hacia nosotros con un destornillador de unos 50 centímetros, muy grande, y unas tijeras de podar". Así explica un vecino de Santa Eulària el intento de agresión que denuncia que sufrió, junto a unas amigas, delante del Ayuntamiento de Santa Eulària pasada la medianoche del sábado. "¿Vas con ellas, vas con ellas?", asegura que le preguntó el hombre, detenido posteriormente por la Policía Local, sobre sus amigas mientras se dirigía hacia ellos amenazante.

Todo comenzó alrededor de las 0.30 horas, cuando el grupo de amigos llegó a la altura de la parada de autobuses de la localidad, en cuya zona vive el denunciante, que prefiere mantener el anonimato. "Paramos justo delante de la zapatería que hay detrás del Ayuntamiento cuando vimos que venía en dirección contraria", desde la calle Margarita Ankermann, alguien en "una moto de 49 centímetros cúbicos". Cuando se disponía a salir del coche, "justo cuando tenía puesto el pie fuera", el hombre que circulaba en la moto se le acercó y "le pegó una patada a la puerta" que acababa de abrir.

El presunto agresor iba "algo borracho" y los amigos decidieron contarle lo sucedido a los agentes de la Policía Local que habían visto antes "detrás del Ayuntamiento". Los agentes iniciaron una búsqueda del hombre, que había salido en dirección contraria. Pero regresó, aunque esta vez andando, cuando los agentes ya no estaban con el grupo de amigos. "Había dado la vuelta por la calle Margarita Ankermann, no sabemos dónde pudo dejar la moto", esgrimiendo "un destornillador de 50 centímetros, muy grande, y unas tijeras de podar".

El denunciante ya se encontraba fuera del coche, hablando con sus amigas. "Se dirigió hacia nosotros y una de mis amigas me dijo: ¡Es él, es él! Y entonces me dijo el hombre: '¿Vas con ellas, vas con ellas?'. Y levantó el destornillador" en un movimiento amenazante. "Salí corriendo y me pude meter en el coche; golpeó el cristal del coche de mi amiga sin partirlo porque le dio [a una zona con] metal. Pero fue a partirlo".

La amiga apretó el acelerador y salieron "corriendo" de la zona. Aunque pudieron percatarse que detrás de ellos circulaban otros dos vehículos. "Uno de ellos intentó esquivar" al presunto agresor porque "se ve que quiso tirarse encima" de este vehículo. Mientras que el conductor del otro "tuvo que recular, ir marcha atrás en dirección contraria". En cualquier caso, "alguien se debió bajar de uno de estos turismos" y, según dice que les confirmó la Policía Local, "a los pocos minutos le detuvieron detrás del Ayuntamiento y le habían partido la nariz, por lo que se lo llevó el 061".

El denunciante asegura que Santa Eulària "da mucho miedo" y denuncia que la zona de la parada de autobuses está "poco vigilada y muy poco iluminada". "Da mucho miedo, es increíble el comportamiento que hay en este pueblo... Nunca había vivido una situación igual. No he podido dormir en toda la noche porque el susto no te lo quita nadie", lamenta este vecino.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento confirman que recibieron una llamada alrededor de la una de la madrugada avisando de que "unas personas habrían sido increpadas por un individuo que llevaba un destornillador y habría propinado" un golpe "en su vehículo".

"Una patrulla se personó en la calle Sant Josep e identificaron a un hombre que, efectivamente, llevaba un destornillador y unas tijeras de podar" y que en ese momento alegó que era jardinero.

Los agentes le interrogaron y el hombre dijo "que había sido previamente agredido". El individuo "presentaba lesiones faciales y una posible fractura de nariz", por lo que una ambulancia le trasladó al Hospital Can Misses. "Parece que estaría bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas", añadieron desde el Consistorio.