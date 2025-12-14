Santa Eulària concluye la ampliación del cementerio de Cas Llaurador con 80 nuevos nichos

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha finalizado las obras de ampliación del cementerio municipal de Cas Llaurador. La intervención ha consistido, detalla, en la construcción de dos nuevos módulos de nichos para sumar un total de 80 nuevas unidades al recinto funerario. Los trabajos, adjudicados a la empresa Aldaba Obras Reunidas SL, han contado con un presupuesto de ejecución de 99.952 euros (IVA incluido).

"Esta actuación responde a la necesidad de garantizar la prestación de un servicio esencial y de calidad para la ciudadanía, adaptando las infraestructuras municipales al crecimiento poblacional y al incremento constante y sostenido de la demanda registrado en los últimos años", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El proyecto se ha desarrollado dentro del actual recinto del cementerio municipal, en concreto en la zona de la última ampliación. La obra ha consistido en la ejecución de dos grupos o módulos independientes, cada uno de ellos compuesto por 40 nichos, para alcanzar así las 80 unidades previstas.

La construcción de estos nuevos nichos fue calificada como una obra prioritaria por los servicios técnicos municipales. Con esta entrega, el Consistorio se anticipa a las necesidades futuras en el cementerio y asegura la disponibilidad de espacio a medio plazo.