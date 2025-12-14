El álbum
Una pista de patinaje para Sant Josep
El Ayuntamiento de Sant Josep inauguró una pista de patinaje sobre hielo en el centro del municipio. Estará abierta al público hasta el 6 de enero y está pensada para que niños, jóvenes y familias disfruten de estos días festivos. Los horarios pueden consultarse en la página web municipal.
