Una pista de patinaje para Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep inauguró una pista de patinaje sobre hielo en el centro del municipio. Estará abierta al público hasta el 6 de enero y está pensada para que niños, jóvenes y familias disfruten de estos días festivos. Los horarios pueden consultarse en la página web municipal.

