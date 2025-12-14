Mi pareja le dedica mucho tiempo a alguien más: cómo poner límites sin caer en los celos
El consejo de un psiquiatra sobre las "infidelidades sutiles"
¿Puede una conversación 'inocente' convertirse en una infidelidad? Esa es la pregunta que ha puesto sobre la mesa el médico psiquiatra José Carbonell en un vídeo publicado en Instagram en el que reflexiona sobre esos límites difusos que, en pareja, a veces no se hablan… hasta que ya duelen.
Carbonell distingue entre la infidelidad 'de manual' y lo que llama 'infidelidades sutiles': cuando una persona empieza a dedicar cada vez menos tiempo y atención a su pareja mientras vuelca su energía en confidentes, chats constantes o quedadas recurrentes. En ese escenario, plantea que el foco no debería ponerse solo en 'si es o no es' infidelidad, sino en qué está generando esa dinámica: malestar, desgaste y una sensación de desequilibrio que acaba pasando factura.
Expresar límites
El psiquiatra insiste en la idea de no abordar el tema desde los celos, sino desde la comunicación y los acuerdos. "Si no eres feliz conmigo y necesitas estar continuamente con otras personas, yo esta situación no la puedo gestionar", viene a resumir, defendiendo que es legítimo expresar límites sin caer en acusaciones.
Su propuesta pasa por abrir una conversación clara: explicar qué conducta incomoda, preguntar cómo se sentiría la otra persona si el papel se invirtiera y, sobre todo, definir qué entiende cada uno por respeto, equilibrio y vida en pareja. Porque, advierte, "lo que no puede ser es que una relación se construya sobre el sufrimiento de otro".
