Ibiza prevé un inicio de semana con agua y barro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado a través de sus redes sociales que algunos modelos meteorológicos pronostican para este lunes 15 una fuerte entrada de polvo africano, un episodio que afectaría principalmente a las zonas bajas de la atmósfera y que podría tener consecuencias en la visibilidad y en la calidad del aire.

Según la información difundida, los escenarios de predicción, entre ellos el modelo Monarch, muestran una presencia destacada de polvo en suspensión sobre el área de Palma, con concentraciones relevantes medidas en microgramos por metro cúbico. Los mapas de probabilidad apuntan además a una reducción de la visibilidad, con valores que podrían situarse por debajo de los 8 mil metros durante la madrugada y primeras horas del día, concretamente entre las 00 y las 6 horas.

En cuanto a la evolución del tiempo a lo largo de la jornada, el lunes comenzará con cielos muy nubosos durante la madrugada, con temperaturas alrededor de los 13 grados. Entre las 6 y las 12 horas se esperan intervalos nubosos y un ascenso térmico que podría llevar los termómetros hasta los 18 grados. A partir del mediodía y hasta la tarde, el cielo continuará con intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias escasas y temperaturas que volverán a situarse en torno a los 13 grados. Ya por la noche, entre las 18 y las 00 horas, el cielo volverá a presentarse muy nuboso, con valores térmicos similares.

La probabilidad de precipitación variará a lo largo del día, con porcentajes que irán desde el 15% en las horas centrales hasta picos cercanos al 45%, especialmente en tramos de la tarde y la noche. En conjunto, las temperaturas mínimas previstas se situarán entre los 10 y los 13 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y los 19 grados, dependiendo del momento del día.

Como es habitual, la Aemet recomienda seguir la evolución de las previsiones y avisos meteorológicos, ya que este tipo de episodios de polvo en suspensión puede provocar empeoramientos puntuales de la visibilidad y afectar a la calidad del aire, con especial incidencia en personas con problemas respiratorios.