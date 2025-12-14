DIARIO DE IBIZA se mantiene como líder de ventas y lectores de la prensa pitiusa

Diario de Ibiza mantiene su liderazgo en ventas y lectores de la prensa pitiusa, tanto en su edición impresa como en la digital, según revelan las últimas certificaciones de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y el Estudio General de Medios (EGM), las dos entidades independientes que realizan mediciones de difusión y audiencia de los medios de comunicación.

Los últimos datos del EGM, publicados esta semana, revalidan el liderazgo absoluto de Diario de Ibiza, con datos contundentes: su edición impresa tiene 18.000 lectores diarios frente a los 7.000 de Periódico de Ibiza, cuya audiencia en Formentera es irrelevante, pues ni siquiera aparece en el informe; por el contrario, Diario de Ibiza tiene, según el EGM, 1.000 lectores diarios en esa isla. El EGM es un estudio sobre el consumo de los medios de comunicación que realiza la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Estos datos revelan también que la audiencia de Diario de Ibiza ha aumentado un 12% con respecto a la oleada anterior.

Periódico de Ibiza y Formentera lanzó ayer las campanas al vuelo porque en la última certificación anual de la OJD ha superado a Diario de Ibiza en 22 ejemplares, en el promedio diario de difusión entre julio de 2024 y junio de 2025, y se afana luego en enumerar una retahíla de porcentajes para manipular a conveniencia los datos reales.

Lo que no dice en su autobombo es que, en el mismo periodo y según la misma certificación de la OJD, Diario de Ibiza vendió cada día en los quioscos un 59% más de ejemplares que Periódico de Ibiza y Formentera (PIF), y bastante más del doble (+122%) si la cuenta se hace en el cómputo de lunes a sábados.

En realidad, PIF cimenta sus resultados en OJD engordando el número de ejemplares gratuitos que distribuye, hinchando artificialmente su número de suscriptores y gracias a los lectores exclusivos de la revista Pronto, que entrega los domingos con el periódico. De hecho, PIF sólo aventaja realmente a Diario de Ibiza en ventas los domingos, gracias a la alta demanda de la revista Pronto. Descontando los ejemplares que se reparten gratuitamente, Diario de Ibiza está por delante de PIF.

La Oficina para la Justificación de la Difusión (organización que audita y certifica la difusión y audiencia de medios de comunicación) emite actas diferenciadas para el promedio diario, de lunes a sábado y para los domingos. Estos son los datos de difusión de cada una de esas actas:

Diario de Ibiza ha orientado su estrategia de los últimos años a la transformación digital y a consolidar en la web su fuerte implantación en Ibiza y Formentera, de ahí que la edición digital de Diario de Ibiza, aparte de sus decenas de miles de usuarios únicos diarios, cuente también con una comunidad estable de más de 2.300 suscriptores de pago para sus contenidos premium más exclusivos. Diario de Ibiza es líder también en la información digital en las Pitiusas, donde supera el 55% de usuarios únicos diarios y de páginas vistas de la audiencia total.