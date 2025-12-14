Las Dalias organiza una recogida solidaria de juguetes y ropa infantil en Ibiza

Con el objetivo de que ningún niño se quede sin Navidad, Las Dalias y la Fundación Conciencia ponen en marcha una recogida solidaria de juguetes y ropa infantil. Todo lo recaudado estará destinado a niños y niñas en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña 'Navidad en Las Dalias', la cual busca que los más pequeños de la isla puedan “vivir la magia, la ilusión y la emoción propias de estas fechas, como en cualquier hogar”.

Desde el emblemático espacio ibicenco, invitan a la comunidad a participar activamente donando juguetes o ropa infantil en buen estado o con poco uso. Las donaciones podrán entregarse hasta el 5 de enero en Las Dalias (carretera San Carles, km 12, Santa Eulària).

Los fines de semana, los donativos pueden acercarse en el horario del Mercadillo (sábados de 10 a 17 o domingos de 11 a 17 horas) o en sus oficinas, abiertas todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas.

“Creemos firmemente en una Navidad más consciente, solidaria y humana. Pequeños gestos pueden generar una gran sonrisa y marcar la diferencia en la vida de muchos niños”, señalan desde la organización.