El Consell de Ibiza recibe las llaves del Cine Torres de Sant Antoni, que convertirá en un centro cultural

Menos de dos meses después de haber oficializado la compra del antiguo Cine Torres de Sant Antoni, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha recibido de manos de sus anteriores propietarios las llaves del edificio, que pasará a ser un centro cultural y patrimonial "abierto a toda la ciudadanía" de la isla.

Lo ha hecho acompañado por la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, el alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, Marcos Serra, y por la concejala de Cultura, Eva María Prats.

Imágenes de la entrega de llaves del Cine Torres de Sant Antoni al Consell Insular d’Eivissa / Consell d’Eivissa

La adquisición se había formalizado el pasado mes de octubre tras un largo proceso administrativo impulsado por el Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza, con la colaboración del Ayuntamiento, que aprobó por unanimidad en un pleno la propuesta de adquirir el inmueble para preservarlo y darle un uso público.

El precio total de la adquisición ha sido de 2.750.000 euros, de los cuales 2.417.331 proceden de una subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–Fondos Next Generation UE y 342.166,84 euros de los fondos propios del Consell.

Ahora, el Departamento de Cultura trabaja en la redacción del proyecto para la rehabilitación del edificio.