El Consell de Ibiza, pendiente del «último escalón» antes del nuevo servicio de bus

La nueva contrata de transporte público de la isla de Ibiza, adjudicada a la compañía Alsa, tenía que empezar a ponerse en marcha el 1 de noviembre, pero otras dos empresas que participaron en el proceso de licitación interpusieron recursos contra dicha concesión.

Se referían a «aspectos de procedimiento administrativo, sin cuestionar los criterios de valoración ni el fondo de la adjudicación, que fue otorgada a la UTE Alsa–Voramar el Gaucho para los dos lotes del contrato», dijo el Consell.

Desde la institución insular no tienen novedades al respecto porque es una cuestión que depende del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ante el que se presentaron dichos recursos. «Este es el último escalón que hay que resolver. Nosotros hemos contestado a estas alegaciones, se hizo en un tiempo récord [en tres días], y ahora estamos a la espera de que se pueda resolver el recurso y poder comenzar con la prestación del nuevo servicio», afirma el presidente Vicent Marí. «Es una cuestión de tiempo. Espero que ahora, a principios de año, la cosa se pueda desbloquear», añade.

Como publicó ayer Diario de Ibiza, ya están en la isla diez vehículos eléctricos de la nueva gestora del servicio en la isla. De la marca china Yutong, lucen en sus costados letreros de ‘cero emisiones’. Están en los garajes de la empresa en Cala de Bou.