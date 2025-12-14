CCOO de Ibiza y Formentera: «La subida del plus también tiene que llegar al personal laboral de Correos»

El sindicato CCOO reivindica que la revisión al alza del plus de insularidad y equiparación con Canarias anunciada recientemente tras un acuerdo de UGT y CSIF con el Ministerio de Función Pública debe repercutir, además de en los funcionarios, en el personal laboral de Correos. Un servicio estatal para el que CCOO y otras organizaciones sindicales han venido pidiendo más empleados en las Pitiusas.

El personal laboral, a diferencia del funcionariado, presta sus servicios mediante un contrato de trabajo. «Con todo lo que consiguen los funcionarios en cuanto a subidas de sueldo, luego tiene que haber una reunión para su aplicación en el personal laboral. En estos casos, por lo general, como ya ha habido previamente encuentro entre sindicatos y Estado, no se vuelve a repetir todo el proceso [de negociación] para el personal laboral, porque al fin y al cabo somos los mismos sindicalistas ante el Gobierno. Pero, eso sí, hay que volver a firmar», afirma Juan Galán, delegado de CCOO en Correos en Ibiza y Formentera.

Medida sin sentido

«Primero se negocia para los funcionarios y así está establecido legalmente, pero en teoría luego debe ir seguido de subidas para el personal laboral del Estado. Nuestro jefe es el mismo»: el Estado.

Galán afirma que no tendría sentido, por ejemplo «pagarle un nuevo plus solo a los carteros que son funcionarios», cuando hay otros que son personal laboral. «Entre los carteros hay funcionarios y, sobre todo, personal laboral, porque los otros se van jubilando o cambiando de ministerio», añade, antes de matizar que «en Ibiza ya no queda ningún cartero funcionario». «En Mallorca sí que hay, pero los carteros personal laboral son la mayoría».

Por otro lado, señala que el acuerdo anunciado [que incluye subir el plus de insularidad, pero también mejoras salariales para los funcionarios del país en general] es un pacto para toda España y que es importante tener en cuenta la «singularidad» de la situación en Balears. En este sentido, Galán menciona la crisis habitacional y la carestía de la vida en Pitiusas. «No nos podemos comparar con nadie, lo nuestro hay que tratarlo de forma específica. Reivindico que, como ha hecho el Govern balear con sus funcionarios, a los que les ha equiparado el sueldo [con respecto a Canarias] con un plus de 410 euros [en Ibiza y de 615 en Formentera], también se aplique, como mínimo, para los trabajadores de Pitiusas que dependemos del Estado», agrega. A 410 euros al mes de aumento es a lo que se ha comprometido el Gobierno para sus funcionarios de Pitiusas y Menorca después de años de reclamaciones. Ahora cobran entre 65 y 122 euros. Las organizaciones de trabajadores públicos se mantendrán vigilantes en el cumplimiento del acuerdo, avisan.