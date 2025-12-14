El Área de Salud de Ibiza y Formentera invierte 670.000 euros en renovación tecnológica

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) cierra el año con un "impulso a la renovación tecnológica" gracias a una inversión de 670.000 euros. Entre las principales, adquisiciones destacan "un equipo de biopsia de próstata para Servicio de Urología por valor de 72.597 euros, un ortopantomógrafo —equipo dental que toma una radiografía panorámica— de última generación (61.347 euros) o un equipo de elastografía hepática (72.598 euros)".

Esta renovación del parque tecnológico deja un equipamiento preparado para el futuro, según valoran desde el Servicio de ingeniería de electromedicina e innovación tecnológica de Asef. La inversión, apuntan desde la gerencia de la sanidad pública pitiusa, está financiada con fondos del Factor de Insularidad del Ministerio de Sanidad que gestiona el Govern balear.

Más de diez años de antigüedad

Como parte del Plan de obsolescencia, "se ha renovado el equipo de ortopantomografía del Servicio de Radiodiagnóstico, que disponía de más de diez años de antigüedad". El dispositivo que lo sustituirá, añaden desde Asef, "tiene capacidad de campo completo craneofacial, lo que permite realizar pruebas diagnósticas específicas del área de maxilofacial e incorpora sistemas de inteligencia artificial".

Se incorpora también un nuevo equipo de elastografía hepática que "permitirá mejorar la atención a la fibrosis hepática precoz o avanzada". Asimismo, se han adquirido "cinco nuevos y avanzados ecógrafos para los servicios de Urología". Este último dispondrá de dos y uno de ellos se utilizará para biopsia de cáncer de próstata, Hemodinámica, Medicina Interna y Digestivo, lo que "permitirá mejorar la capacidad diagnóstica" de estos servicios.

Por otro lado, se han renovado tres lámparas de techo de las áreas de Paritorio, Reanimación y Quirófano del Hospital de Formentera por unas de "tecnología mucho más avanzada, más calidad y ergonomía para el personal" del centro. Entre las compras de este año, también destaca Asef la adquisición de "desfibriladores, un novedoso sistema de vídeo de encefalografía, monitores quirúrgicos o video laringoscopios".

Antonio Vázquez, subdirector de gestión de Asef, destaca «la importancia de incorporar nueva tecnología que permite al Área de Salud de Ibiza y Formentera adaptarse a las novedades que aporta la inteligencia artificial (IA) y mejorar la calidad de imagen de radiodiagnóstico».