Vecinos alertan de posibles incumplimientos legales en la gestión del Cepad de Sant Josep

La Asociación Nacional de Amigos y Vecinos Europeos ha hecho público un comunicado en el que fija su expresa su postura ante las recientes informaciones relacionadas con la gestión del Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) y las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Sant Josep. La entidad subraya que la convivencia vecinal, la inclusión social y el respeto a la ley deben avanzar de la mano para garantizar un modelo de gestión pública responsable y eficaz.

Desde la asociación se valora positivamente cualquier iniciativa que fomente la inclusión social y la participación de personas con necesidades especiales en actividades comunitarias. En este sentido, destacan que el contacto responsable con los animales puede ser una experiencia enriquecedora a nivel personal y social. No obstante, advierten de que la labor social no puede utilizarse para ocultar carencias estructurales ni incumplimientos legales por parte de una administración pública.

Falta de transparencia en el Cepad

Uno de los principales puntos de preocupación es la ausencia de información pública completa sobre la actividad del Cepad. Según denuncia la asociación, no se facilita el listado íntegro de animales recogidos ni se detallan la fecha y el lugar de su captura, a pesar de que estos datos figuran en el contrato que regula el servicio. Para la entidad vecinal, la transparencia es un pilar esencial para generar confianza ciudadana y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.

El comunicado pone el foco en la gestión de los gatos comunitarios, señalando que algunos animales no estarían siendo devueltos a sus territorios de origen tras su captura. Esta práctica, según la asociación, no solo genera conflictos entre vecinos, sino que contraviene la Ley 7/2023 de protección y bienestar animal, que establece el método CER como sistema obligatorio de gestión ética y eficaz. Asimismo, alertan de que el confinamiento prolongado de gatos en espacios cerrados, salvo en casos excepcionales justificados, resulta contrario a la normativa y perjudica tanto al bienestar animal como, a medio plazo, a la convivencia ciudadana.

El papel de las asociaciones

La Asociación Nacional de Amigos y Vecinos Europeos insiste en que la participación de la sociedad civil es imprescindible en la gestión de este tipo de servicios públicos. En este sentido, consideran incomprensible que se limite la colaboración con asociaciones protectoras y entidades vecinales que desean aportar experiencia, supervisión y propuestas constructivas, y reclaman espacios reales de diálogo entre la administración y el tejido asociativo.

La entidad concluye reclamando una gestión del Cepad basada en la transparencia total, el cumplimiento íntegro del contrato del servicio público y la aplicación efectiva de la legislación vigente, así como el retorno de los gatos comunitarios a sus colonias de origen y el diseño de políticas públicas orientadas a la convivencia y no a la confrontación. “La convivencia entre vecinos, personas y animales solo es posible desde el respeto a la legalidad, la transparencia y la participación”, subraya la asociación, que asegura que seguirá defendiendo un modelo de gestión pública que escuche a la ciudadanía y actúe conforme a la ley.