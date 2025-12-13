Yuma, la perrita que se jubila de la Policía Nacional y ahora busca familia

Hace más de 80 años, la Policía Nacional comenzó a incorporar la ayuda de perros -principalmente de las razas pastor belga o alemán- para realizar diferentes tareas relacionadas con sus labores de seguridad ciudadana.

Hoy en día, la sección de Guías Caninos cuenta con perros adiestrados que se especializan en diversas áreas, como detección de explosivos y drogas, rescate y salvamento, búsqueda y localización de restos humanos, entre otras.

Estos animales dedican toda su juventud a prestar servicio, pero cuando sus facultades empiezan a mermar y no pueden desempeñar sus funciones, son jubilados y puestos en adopción.

Desde la asociación 'Héroes de 4 patas', que se encarga de cuidar a cada uno de los perros mientras encuentran para ellos el hogar ideal, publican en redes sociales imágenes y descripciones de todos los 'jubilados', que también son compartidas por la Policía Nacional.

Quienes trabajan en este proyecto buscan además un hogar para aquellos perros jóvenes que, tras ser adiestrados para colaborar con los cuerpos de seguridad del Estado, finalmente no desarrollan las aptitudes necesarias. Este es el caso de Yuma, una perrita de raza pastor belga malinois de tres años que se retira de la Policía Nacional por tener "algunos miedos que le impiden rendir en el trabajo", y ahora busca una familia.

En el sitio web de 'Héroes de 4 patas' se encuentran detallados los perfiles de cada uno de los perritos jubilados, así como también las imágenes e historias de aquellos que ya encontraron una familia.

Las adopciones pueden realizarse en todo el territorio español. Los perros, por lo general, se entregan desparasitados, vacunados, con microchip y con su cartilla y/o pasaporte. En alguna ocasión pueden estar incluso esterilizados.

Quienes estén interesados en recibir más información, pueden enviar un correo a info@heroesde4patas.org o rellenar el formulario de su sitio web: www.heroesde4patas.org.