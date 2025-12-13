Vicent Marí exige 128 millones de euros al Estado para mejorar las carreteras de Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el vicepresidente del Govern balear, Toni Costa, insistieron este sábado en reclamar la inyección económica del Gobierno central para un nuevo convenio que permita seguir adecuando las carreteras de la isla. Marí denunció que este acuerdo, para el que solicita más de 128 millones de euros, lleva «paralizado desde 2019», pese a que «es muy necesario para ampliar, planificar y dar más seguridad a la red viaria».

Por su parte, Costa lamentó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haga oídos sordos y hasta el momento no dé respuesta a las reclamaciones que se le plantean desde Balears. «Siempre tiene buenas palabras y dice que está dispuesto a firmar convenios de carreteras o ferroviarios, pero aún no hemos visto ningún nuevo acuerdo desde el año 2019», abundó.

Marí y Costa expresaron sus críticas al Gobierno central durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la rotonda que debe eliminar el cruce de los Cazadores, el punto más conflictivo para la seguridad vial de Ibiza. Precisamente, para llevar a cabo estas obras, presupuestadas en ocho millones, el Govern ha aportado seis millones a través de un convenio sufragado con los Fondos de insularidad.

No obstante, Costa precisó que esta aportación del Govern balear es un adelanto y que «en ningún caso sustituye al imprescindible convenio de carreteras que el Consell debe firmar con el Ministerio de Transportes del Gobierno español». «No podemos aportar la misma financiación que el Estado, pero, al menos, queremos que algunas de las obras más necesarias para Ibiza se puedan licitar y adjudicar [en esta legislatura]», añadió.

De esta manera, el Govern tiene la intención de repetir un nuevo convenio con el Consell en el primer trimestre de 2026, con el fin de que se pueda ir avanzando en los proyectos que se consideren prioritarios.

Obras pendientes

De momento, se desconoce el montante económico que adelantará la Administración autonómica. No obstante, Costa avanza que será superior a los seis millones aportados en 2026 y que han servido para cofinanciar la rotonda en el cruce de los Cazadores.

El proyecto más urgente para el Consell y el Govern balear es la reforma de la carretera que une Sant Josep y Sant Antoni. Contempla la renovación de un tramo de 6,7 kilómetros de longitud.

Entre las principales actuaciones previstas en la modernización de esta vía, se proyecta la construcción de siete rotondas en superficie en las carreteras hacia las playas del municipio de Sant Josep, así como a los núcleos residenciales. Igualmente, también se proyecta un carril para bicicletas a lo largo de todo el trazado y la instalación de nuevas paradas de autobús con marquesinas.