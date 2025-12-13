Santa Gertrudis reivindica las raíces rurales de Ibiza

La idea de montar la I Fira Rural de Fruitera, que se celebra este fin de semana en Santa Gertrudis, les rondaba en la cabeza a Xico Palerm y a Josep Maria Planells, Murtera, «desde hace un año». Inicialmente, la intención era organizarla en Vila, donde la familia Murtera regenta el único puesto del Mercat Pagès, pero finalmente se optó por «posponer» esa posibilidad y organizar el evento en su pueblo con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis, al que ambos pertenecen. Contaron para ello con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulària y la colaboración del Consell de Ibiza. «Hacer esta feria es una manera de conservar nuestras tradiciones y difundirlas», explica Palerm, que cruza los dedos para que la meteorología les acompañe este sábado y este domingo.

Los preparativos han comenzando bien temprano en el entorno de la iglesia y en la plaza nueva, donde se han instalado cerca de 60 puestos de artesanía local y de gastronomía y la zona de exposición de maquinaria agrícola antigua y moderna. También está dispuesto todo para el Campionat de Tirada de Bitlles, que contará con atractivos premios como una noche en un agroturismo o un televisor.

De todas las actividades programadas, finalmente se ha suspendido una, la muestra de razas autóctonas. Se ha cancelado «debido a las restricciones impuestas a causa de la peste porcina africana y la lengua azul». Así lo apunta Murtera poco antes de dar la bienvenida a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; al concejal de Deportes y Fiestas, Toni Ramon; al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y al vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

El belén en el jardín de la iglesia de Santa Gertrudis. / Toni Escobar

Nada más llegar, el párroco de Santa Gretrudis, Álvaro González, invita a las autoridades y al resto de público congregado en la zona a visitar el belén que él y los obreros han instalado, coincidiendo con la feria, en el jardín de la iglesia, con las figuras a tamaño real que les ha regalado «un amigo de la parroquia». «Siempre ponemos un nacimiento dentro del templo, pero es la primera vez que montamos otro fuera», comenta el sacerdote.

Antoni Costa demuestra sus dotes de ‘sonador’

La inauguración oficial de la primera edición de la Fira Rural de Fruitera arranca a mediodía con un pasacalles, que encabezan los sonadors del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis, a los que se suma, como uno más, el vicepresidente del Govern tocando el tambor y la flaüta. Carmen Ferrer y Vicent Marí, minutos después, también se animan a participar en la celebración, en este caso como balladors.

A pocos metros observa la exhibición Carmen Costa, de Can Llucia, fundadora con su marido, Antoni Tur, de la agrupación folclórica responsable de esta iniciativa. «El Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis lo creamos en 1983 y si de algo estoy orgullosa es de haber enseñado a bailar a muchas mujeres y de la evolución de la colla, que ha crecido un montón y que está formada por personas maravillosas y muy trabajadoras, como han demostrado organizando esta feria», afirma con rostro de satisfacción. Para Costa, al igual que para muchos de los que se dan cita en el evento, la Fira Rural de Fruitera «es una idea genial que debería tener continuidad».

Es lo que opinan también los representantes políticos en la breve intervención pública que hacen junto a los dos artífices del proyecto tras el pasacalles y la ballada. «Esta primera edición ha nacido con mucha fuerza y espero que haya muchas más», apunta la alcaldesa de Santa Eulària. El presidente del Consell , por su parte, alaba la iniciativa, que «pone en valor las tradiciones, el folclore y las raíces ibicencas», y felicita a los organizadores por ser «un grupo que hace pueblo».

Por su parte, Murtera destaca «la acogida excelente» que ha tenido el proyecto y habla de la posibilidad de que en 2026 crezca un poco más para dar cabida a todos los artesanos que se han quedado fuera en esta primera edición.

Escuchando los discursos, sentados frente al escenario donde en unas horas actuarán Aires Formenterencs y Arredefolk, están Cristian y Edyta con su hijo Theo. Residen en Santa Agnès, pero no han dudado en desplazarse hasta Santa Gertrudis para que su pequeño de tres años pueda disfrutar de su mayor afición, «los tractores». Estos vehículos, de distintos tamaños, están expuestos en un solar junto a desbrozadoras, trituradoras, motoazadas y segadoras. En el mismo espacio, la Cooperativa de Santa Eulària tiene un puesto y se ha instalado una muestra de maquinaria agrícola antigua, cedida para la ocasión por particulares. La exposición se completa con una serie de fotografías del campo pitiuso cedidas por el Consell de autores tan reconocidos como Beni Trutmann, Narcís Puget o Wolfgang Löffler.

Juan Torres, su hermana Catalina y la hija de esta, Noelia Morales, llevan un rato admirando las imágenes y todos aquellos utensilios agrícolas. «Yo a mi padre le vi con el caballo llevando una segadora como esa y también recuerdo haber echado una mano para limpiar el grano con una aventadora como la que hay en esa esquina», explica Catalina Torres. Acaban de llegar a la feria y han empezado el recorrido por esta muestra de maquinaria que a esta vecina de Santa Gertrudis de 73 años le está «encantando» porque, dice, le trae a la memoria muchos recuerdos felices de su niñez en el campo.

El vicepresidente del Govern, Antoni Cota, en el pasacalles ejerciendo de 'sonador'. / Toni Escobar

Mientras ella y su familia siguen intercambiando pareceres sobre la exposición, otros recorren el mercado de artesanía local, en el que participan Eines i Feines, la Associació Cultural Colla Sa Bodega, la Associación Artesanal de Portmany y los Artesans de L’Horta, entre los que está Juan Oliver. Este maestro artesano mallorquín afincado en Ibiza desde hace 40 años cuenta la anécdota de que aprendió a encordar sillas cuando su suegro ibicenco, como regalo de bodas, les regaló a él y a su esposa 24 sillas de buena hechura, pero en las que era imposible sentarse.

A Oliver, iniciativas como la Fira Rural de Fruitera le parecen muy acertadas «para fomentar la artesanía local y quitarle la fama a Ibiza de que solo hay fiesta». «Ferias así se deberían hacer en todos los municipios una vez al año», sugiere.

Paella para 300 comensales

Además de artesanía, en la feria también hay espacio para la gastronomía local con productos dulces y salados típicos y puestos de licores, quesos y miel donde se ofrecen talleres para hacer velas de acera de abeja y planteles con semillas de plantas melíferas.

En esta primera jornada, a las dos de la tarde, está previsto que se sirva una paella mixta para 300 comensales, que prepara Joan Tur Marí, Cucons, con la ayuda, entre otras personas, de Maria Roig, la presidenta del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. A pesar de que todavía es pronto para hacer balances, Roig confía en que la feria, que se clausura este domingo, «va a ser un éxito». «Las sensaciones que tengo son muy buenas, la gente se ha volcado mucho», comenta mientras continúa con los preparativos de la paella.