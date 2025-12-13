Sant Antoni realiza trabajos de mejora y mantenimiento de 15 caminos rurales

El Ayuntamiento de Sant Antoni está ejecutando un proyecto de mejora y mantenimiento en 15 caminos rurales del municipio, una actuación destinada, apunta en una nota de prensa, a "reforzar la seguridad y buen estado de estas vías esenciales para la movilidad en el entorno rural". El proyecto ha sido posible gracias a una subvención de 104.366 euros concedida por el Consell de Ibiza.

El concejal de Sector Primario, Miguel Ángel Costa, destaca en el mismo comunicado que estas intervenciones, "responden a la necesidad de mantener en condiciones óptimas unos caminos que, con el paso del tiempo, el uso intensivo y los fenómenos meteorológicos, han sufrido un deterioro significativo". "El mantenimiento de estos caminos es imprescindible para garantizar la seguridad, comodidad y buen tránsito de vecinos, agricultores y visitantes", añade.

Los trabajos han permitido acondicionar un total de 15 caminos rurales, entre los que se encuentran:

• Camí de Benimussa

• Camí entre Sant Rafel y Santa Gertrudis

• Camí des Torrent d'en Xanxó

• Camí de sa Talaia (zona Can Pujolet)

• Camí des Puig (Can Bonet)

• Camí a sa Granja des Fornàs

• Camí des Puig des Planells

• Camí Vell de Sant Rafel

• Camí de Cas Serres a Can Bonet

• Camí des Llobets

• Camí de Can Puig (hipódromo)

• Camí de sa Mateta (entre Santa Agnès y Sant Mateu)

• Camí de Can Trull

• Camí de Can Prats (Camí Vell de Sant Mateu)

• Camí de Can Raconada a Can Simón

El proyecto se adjudicó por un importe total de 138.075 euros, de los cuales 104.366 euros proceden de la línea de ayudas del departamento de Promoción Turística, Medio Rural y Marino del Consell de Ibiza, destinada al impulso y mantenimiento del entorno rural y ganadero de la isla de Ibiza.