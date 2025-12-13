El álbum
‘Per molts anys!’
La vecina de Sant Josep, Catalina Torres, cumple un siglo de vida de la mejor manera posible: rodeada de sus seres queridos. El alcalde, Vicent Roig y la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, la felicitaron con un ramo de flores y una placa conmemorativa.
