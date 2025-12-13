Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toda la oferta del mercadillo navideño del paseo de Vara de Rey en Ibiza

Las casetas gastronómicas y de artesanos abren cada día hasta el 6 de enero

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Mercat de Nadal del paseo de Vara de Rey ya es una tradición navideña en Ibiza y este año incorpora, además, casetas con productos locales vinculados a la gastronomía y la restauración.

Tanto el mercadillo navideño como el mercado gastronómico abren todos los días, de lunes a domingo, hasta el martes 6 de enero de 2026.

El horario del mercado navideño es de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. El mercado gastronómico, por su parte, abre de 12 a 16 horas y de 19 a 23 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, ambos abren solo al mediodía.

En las casetas se pueden encontrar piezas de decoración (árboles, guirnaldas, figuritas o bolas de nieve), así como artículos artesanales para regalo, desde bisutería y prendas de ropa hasta accesorios y marroquinería. La oferta se completa con propuestas gastronómicas para disfrutar en el paseo o para llevar, como dulces, bebidas y productos locales.

Además, durante estas navidades se organizan cerca de medio centenar de actuaciones de música en directo.

Junto a los mercados también se instala la Casita de Papá Noel, hay castillos hinchables y una carpa con una amplia programación cultural.

