Toda la oferta del mercadillo navideño del paseo de Vara de Rey en Ibiza

El Mercat de Nadal del paseo de Vara de Rey ya es una tradición navideña en Ibiza y este año incorpora, además, casetas con productos locales vinculados a la gastronomía y la restauración.

Tanto el mercadillo navideño como el mercado gastronómico abren todos los días, de lunes a domingo, hasta el martes 6 de enero de 2026.

Los artesanos de los puestos de Vara de Rey / Vicent Marí

El horario del mercado navideño es de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. El mercado gastronómico, por su parte, abre de 12 a 16 horas y de 19 a 23 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, ambos abren solo al mediodía.

En las casetas se pueden encontrar piezas de decoración (árboles, guirnaldas, figuritas o bolas de nieve), así como artículos artesanales para regalo, desde bisutería y prendas de ropa hasta accesorios y marroquinería. La oferta se completa con propuestas gastronómicas para disfrutar en el paseo o para llevar, como dulces, bebidas y productos locales.

Los artesanos de los puestos de Vara de Rey reciben a más visitantes que otros años / Vicent Marí

Además, durante estas navidades se organizan cerca de medio centenar de actuaciones de música en directo.

Junto a los mercados también se instala la Casita de Papá Noel, hay castillos hinchables y una carpa con una amplia programación cultural.