Las lluvias permiten a Ibiza salir de la alerta por sequía al elevar sus reservas hídricas hasta casi la mitad

Las últimas lluvias han supuesto un alivio para Ibiza tras meses marcados por la sequía. El mes de noviembre se ha cerrado con una mejora significativa de las reservas hídricas en la isla, que han pasado del 39% al 47%, un aumento que permite a Ibiza abandonar la situación de alerta y pasar a la de prealerta, marcando un punto de inflexión positivo en el escenario hídrico de las Pitiusas.

Este avance se enmarca en una mejora general en el conjunto de Baleares, donde las reservas se sitúan en el 48%, cuatro puntos más que el mes anterior. Por islas, Mallorca ha subido del 44% al 48% y Menorca del 43% al 44%, aunque el incremento más destacado se ha producido en Ibiza, informa el Govern en una nota.

Por unidades de demanda (UD), Ibiza figura entre las que han experimentado una evolución más favorable, junto a Manacor-Felanitx y Tramuntana Sur (ambas en Mallorca). Además, la UD de Migjorn ha entrado en situación de normalidad, mientras que Formentera es la única isla que registra un ligero descenso.

Las lluvias torrenciales caídas en las danas de finales de septiembre y mediados de octubre provocaron graves daños tanto en instalaciones públicas como en viviendas particulares y negocios. Pero también dejaron un caudal de agua importante para los acuíferos pitiusos.

Actualmente, el 67,1% del territorio balear, incluida Ibiza, se encuentra en prealerta, el 16,7% en estado de normalidad y el 16,2% continúa en alerta. La salida de Ibiza del escenario de alerta supone una mejora relevante para la gestión del agua en la isla, aunque las autoridades recuerdan que la situación sigue siendo de vigilancia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), noviembre ha sido un mes de precipitaciones normales en el conjunto de Baleares, aunque Ibiza registró 37 l/m², un valor considerado seco. A pesar de ello, el acumulado interanual en las Pitiusas alcanza el 130%, lo que refleja el impacto positivo de las lluvias recientes.

Las previsiones apuntan a que durante el mes de diciembre las reservas hídricas se mantendrán en niveles similares, sin cambios de escenario significativos, consolidando una mejora gradual tras el periodo de sequía vivido en la isla.