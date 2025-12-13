¿Cuándo lloverá este fin de semana en Ibiza?
Fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica en las Pitiusas
Ibiza y Formentera se preparan para un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado será el día más lluvioso. Se espera un 90% de probabilidad de precipitaciones hasta las 12 del mediodía, porcentaje que aumentará hasta el 100% durante toda la tarde y la noche.
El domingo, la situación mejorará ligeramente. Aunque continuarán las lluvias, serán menos intensas y más intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 60%, inferior a la registrada el día anterior.
De cara al lunes, la Aemet prevé la llegada de una tormenta, por lo que se recomienda seguir atentos a las actualizaciones del tiempo y extremar las precauciones.
En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 10 y los 18 grados a lo largo de todo el fin de semana, y se mantendrán en valores moderados, pero con sensación térmica más baja debido a la lluvia y la nubosidad.
