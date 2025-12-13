Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo lloverá este fin de semana en Ibiza?

Fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica en las Pitiusas

Lluvia en Ibiza. / Toni Escobar

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza y Formentera se preparan para un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado será el día más lluvioso. Se espera un 90% de probabilidad de precipitaciones hasta las 12 del mediodía, porcentaje que aumentará hasta el 100% durante toda la tarde y la noche.

El domingo, la situación mejorará ligeramente. Aunque continuarán las lluvias, serán menos intensas y más intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 60%, inferior a la registrada el día anterior.

De cara al lunes, la Aemet prevé la llegada de una tormenta, por lo que se recomienda seguir atentos a las actualizaciones del tiempo y extremar las precauciones.

En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 10 y los 18 grados a lo largo de todo el fin de semana, y se mantendrán en valores moderados, pero con sensación térmica más baja debido a la lluvia y la nubosidad.

