La dificultad de la conselleria de Salud para facilitar a los medios datos sobre el número de consultas y operaciones canceladas en Ibiza y Formentera como consecuencia de la huelga de médicos, datos de interés público fundamentales para conocer el impacto del paro sobre la sanidad pública pitiusa. El primer día no los dio a pesar de las peticiones y las cifras que difundió el tercer día de protesta, el jueves, eran erróneas. La conselleria los rectificó a las ocho y media de la tarde, cuatro horas después de haber dado datos incorrectos que despertaron las dudas entre los informadores, y que así lo manifestaron, pues según esas primeras cifras, el tercer día de paro solo se había suspendido una consulta hospitalaria en las Pitiusas. La conselleria tiene la obligación de dar a conocer el número de consultas y operaciones que se suspenden por la huelga de médicos.

Llama la atención

El aumento del número de menores en riesgo de suicidio que ha atendido la Fundación Conciencia en Ibiza este año, que suma 22 casos, prácticamente el doble que en 2024, según alerta su presidenta, Marisina Marí, que subraya la importancia de los terapeutas y educadores sociales.