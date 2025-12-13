Ibiza se vuelca con la agricultura ecológica: Apaeef culmina su programa de visitas a fincas de la isla

Con la visita de este sábado por la mañana a la finca Can Puvil, en Sant Josep de sa Talaia, concluye el programa de recorridos de otoño impulsado por Apaeef (Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera). Ante la elevada demanda de público, la entidad ya trabaja en una nueva agenda de visitas para la próxima primavera.

El objetivo principal de este proyecto ha sido mostrar el trabajo de los agricultores y ganaderos que forman parte de la asociación y que cuentan con la certificación de producción ecológica del CBPAE (Consejo Regulador de la Producción Ecológica en las Illes Balears).

Apaeef culmina su programa de visitas a fincas / Instagram @apaeef

Desde Apaeef destacan su interés por dar a conocer entre los consumidores los productos “ecolocales”, así como los campos donde se cultivan, y por fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de una alimentación más sostenible. Asimismo, en las visitas se ha puesto el foco en cómo se trabaja el suelo agrícola y en su contribución a la mitigación del cambio climático y al incremento de la biodiversidad agraria.

A lo largo del programa, más de un centenar de personas han participado en las visitas a Can Puvil y también a las fincas Ses Cases (Sant Llorenç), Terra Viva (Sant Antoni) y Juntos Farm (Santa Gertrudis).

El proyecto se ha financiado con el apoyo del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de la Conselleria de Agricultura del Govern Balear, además de recursos propios de Apaeef.