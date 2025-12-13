La Fundació Deixalles celebra en Ibiza la gala de su vigésimo aniversario

La Fundació Deixalles ha celebrado este viernes una gala conmemorativa por el 20º aniversario de su delegación en Ibiza, un acto emotivo que tuvo lugar en el Centro Cultural de Jesús y que sirvió para rendir homenaje a personas, entidades, empresas y administraciones que han sido clave en la trayectoria de la entidad durante estas dos décadas en la isla.

La Fundació Deixalles es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito balear, nacida en 1986 en Mallorca con el objetivo de fomentar la integración sociolaboral de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, a través de la recogida, el tratamiento y la reutilización de residuos, así como mediante programas de orientación e intermediación laboral.

La Fundació Deixalles celebra en Ibiza la gala de su 20º aniversario / FD

La entidad se estableció en Ibiza a principios de los años 2000 con el Programa de Actuación Integral del Govern balear y la puesta en marcha de la Botiga Solidària, la primera tienda de Comercio Justo de la fundación. Posteriormente, desarrolló proyectos de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables y la gestión de residuos voluminosos, con la apertura de una nave de reutilización en el polígono de Montecristo, que inició su actividad a comienzos de 2005. En octubre de ese mismo año se constituyó formalmente la delegación de Eivissa, hasta entonces dependiente de Palma.

Con motivo de este aniversario, la fundación organizó una gala de agradecimiento en la que se entregaron diez galardones a entidades, empresas, administraciones y personas que han tenido una incidencia destacada en el camino recorrido. "Gracias a este trabajo conjunto, en estos 20 años la entidad ha acompañado a más de 4.000 personas y ha tratado más de 3.330 toneladas de materiales", recuerdan en una nota.

La celebración estuvo cargada de emoción e ilusión, con "una fuerte presencia del trabajo social y ambiental que caracteriza a la fundación". El acto comenzó con una breve performance protagonizada por trabajadores y usuarios, que mostraron el mensaje 'segunda vida', en alusión tanto a la reutilización de objetos como a la importancia de ofrecer nuevas oportunidades a las personas más necesitadas.

Uno de los momentos más destacados de la gala fue la participación de 18 usuarios de los distintos servicios de la entidad en tres microactuaciones teatrales, intercaladas entre los bloques de entrega de premios. Para todos ellos fue su primer contacto con el teatro, tras ocho semanas de trabajo en sesiones dirigidas por Xantal Sanou.

Representación política

En el acto intervinieron la consellera Carolina Escandell, la presidenta de la Fundació Deixalles, Llúcia Forteza, y la directora general, Xesca Martí, quienes dirigieron unas palabras emotivas a los asistentes.

Los diez galardones otorgados fueron para: Cruz Roja, como Entidad Imprescindible; Un mar de posibilidades, como Entidad Colaboradora; la Escola d’Art d’Eivissa, como Entidad Multiplicadora; Hipercentro, como Empresa Comprometida con la Inserción; Vibra Hotels, como Empresa Comprometida con la Responsabilidad Ambiental; el Ayuntamiento de Eivissa, como Entidad Pública Innovadora en el Ámbito Social; Ca na Negreta, como Empresa 360º; Conchi Linero, como Fanática de la Segunda Mano; Hichem Labidi, como Usuario con Mayor Trayectoria; y Flor dell’Agnollo, con un Galardón Especial.

Desde la fundación también se agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària por la cesión del espacio, así como la participación del alumnado del módulo de peluquería y cosmética del IES Algarb, que se encargó de peinar y maquillar a los usuarios que participaron en la gala.