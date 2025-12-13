Fallece un motorista en una caída accidental

Un motorista falleció después de resultar gravemente herido la mañana del viernes tras sufrir una caída casual en la carretera que une el aeropuerto con Sant Josep. Se trata de un ciudadano español de 46 años, según informa la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, donde había sido ingresado. El suceso se produjo en torno a las 11.48 horas y hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia de UVI móvil y una de soporte básico y se activó además el código de politraumatismo grave debido a su delicado estado de salud. La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, un traumatismo torácico severo con neumotórax izquierdo y un politraumatismo con parada cardiorrespiratoria.

Los equipos sanitarios llevaron a cabo maniobras de estabilización en el lugar del accidente antes de proceder al traslado. Una vez estabilizado, el herido fue evacuado a la Policlínica, donde quedó ingresado bajo observación y tratamiento especializado hasta su fallecimiento pocas horas después.

Otro accidente en Sant Miquel

Por otra parte, una mujer resultó herida grave este viernes en un accidente de moto registrado en la carretera que une Sant Miquel con Santa Gertrudis, según informa el SAMU 061. El siniestro se produjo alrededor de las 11.52 horas, cuando la conductora sufrió una caída.

La primera asistencia que recibió la accidentada fue prestada por una ambulancia (SVB) que se encontró con el accidente durante su recorrido. Posteriormente, se desplazó al lugar una UVI móvil para continuar la atención sanitaria. Tras ser estabilizada en el punto del suceso, la herida fue trasladada al Hospital Can Misses, activándose el código de politraumatismo grave debido a sus aparatosas lesiones. La herida permanece ingresada en la UCI en estado crítico.

Fracturas y politraumatismos

Por lo que respecta al accidente ocurrido el jueves por la noche en la carretera de Sant Josep, dos de los tres heridos están ingresados en la planta de Traumatología de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Ambos pacientes tienen alrededor de 45 años y uno es paraguayo y el otro, español. Uno sufre politraumatismos mientras que el segundo sufre una fractura del calcáneo, un hueso del pie.

El tercer herido, un hombre de 39 años y nacionalidad dominicana al que la ambulancia trasladó al Hospital Can Misses, donde se activó el código politrauma, recibió el alta ayer por la mañana, según informaron desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El hombre ingresó a las 21 horas, estable y permaneció en observación, donde el equipo de Urgencias —incluyendo profesionales de Anestesia, Cirugía y UCI— esperaba su llegada tras la activación del protocolo para heridos con politraumatismos.

El siniestro ocurrió poco antes de las ocho de la tarde del jueves, en la EI-700 a la altura del desvío que va hacia Porroig. Un turismo y una furgoneta colisionaron frontalmente por causas que la Guardia Civil está investigando. Las primeras informaciones apuntan a que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, presuntamente con el conductor «bajo los efectos del alcohol», según indicó poco después del accidente una portavoz del Ayuntamiento de Sant Josep.