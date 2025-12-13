Fallece en Ibiza el escultor Adolf Aymat a los 94 años

El escultor catalán Adolf Aymat ha fallecido a los 94 años, según ha confirmado el Ayuntamiento de Santa Eulària. Deja tras de sí una extensa y reconocida trayectoria artística ligada a la isla, en la que lleva afincado desde 1976. En sus últimos años, residía en Sa Residència Colisée, lugar en el que ha permanecido hasta el final.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha querido recordar la figura de Aymat: "Lamentamos el fallecimiento de un gran vecino y un gran artista. Siempre quiso al municipio, en el que vivió desde los años 70, y siempre colaboró en el desarrollo de la cultura de la isla y en la promoción de sus artistas". La alcaldesa añade: "Fue premio Xarc y tenemos sus obras en varias parroquias, no solo la cara de la payesa que hay en los porxos del Ayuntamiento, también tanto en el Palacio de Congresos y Can Planetas. Nuestras más sinceras condolencias a familia y amigos".

Nacido en Barcelona, Aymat llegó a Ibiza a mediados de los años setenta tras descubrir la isla durante unas vacaciones familiares. Aquel primer viaje marcaría un punto de inflexión vital y creativo: en ese tiempo pintó su primer cuadro ibicenco, una vista del Puig de Missa, y tomó la decisión definitiva de dedicarse por completo al arte, abandonando su actividad empresarial en la Península.

Intensa etapa inicial

Instalado ya en la isla, inició una intensa etapa como pintor, organizando exposiciones y vendiendo sus obras, hasta que su encuentro con el artista Luis Amor lo condujo a la cerámica y, posteriormente, a la escultura, disciplina en la que desarrollaría el grueso de su legado. En 1989 amplió su formación en Francia con el escultor Joseph Castell, donde aprendió a trabajar materiales como la madera, la piedra, el mármol y el hierro, dejando atrás la cerámica para centrarse en la escultura de gran formato.

Entre sus obras más emblemáticas destaca la primera gran escultura del Ayuntamiento de Santa Eulària, situada en el porche del Consistorio: una composición que integra el Puig de Missa, el mar, el puente del río y una cabeza de payés tallada en negativo, concebida para "seguir" con la mirada al espectador.

A lo largo de su vida, Aymat realizó más de 410 esculturas de distintos tamaños. Muchas de ellas pasaron a formar parte del patrimonio municipal de Santa Eulària, hasta el punto de que el propio artista se definía como "prácticamente el escultor exclusivo del municipio". En sus últimos años, el Consell de Ibiza adquirió su colección de 32 modelos de cerámica de mujeres con el traje tradicional ibicenco, un trabajo que refleja su constante vínculo con la cultura local.

Su fallecimiento supone la pérdida de una figura clave del arte en Ibiza y de un creador que dejó una huella imborrable en el espacio público de la isla.