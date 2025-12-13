Una empresaria de Ibiza inicia una recogida de material deportivo para menores de un centro de acogida

Una empresaria de Ibiza, Hanna Issaoui, ha iniciado una recogida de material deportivo para jóvenes de un centro de acogida de Chaouen, una ciudad situada en las montañas del Rif, en la zona noroeste de Marruecos, cuna de gran parte de los migrantes marroquíes que residen en las Pitiusas. La iniciativa, denominada Proyecto Azul, persigue que estos menores y adolescentes "puedan jugar, entrenar y apuntarse a eventos deportivos sin ningún tipo de freno".

La idea es recoger ropa deportiva, zapatillas, mochilas y cualquier tipo de material deportivo hasta el 5 de marzo en el bar Moraíto, situado en los bajos del número 6 de la calle de Pedro Francés de Ibiza.

Integrado en la Asociación Solidarios por el Mundo (Asmun), el Proyecto Azul está especializado en la atención a la diversidad funcional y a la "formación de formadores". El próximo año, pondrán en marcha además un programa "pionero" en esta región del Rif dirigido a "más de 350 niños con diversidad funcional en colaboración directa con el centro de acogida". El objetivo es dotar al equipo de profesionales del centro de las "herramientas" necesarias para mejorar su trabajo y la asistencia a estos menores.

Para ello, se trasladará a la zona un equipo especializado que incluye especialistas en trastornos del espectro autista, en neurodiversidad infantil, educación especial, movilidad reducida, psicomotricidad y atención temprana. Además, tienen previsto "crear espacios como un aula multisensorial" y "aportará materiales específicos diseñados para favorecer el desarrollo integral" de las niñas y los niños.

Esta ONG está compuesta "únicamente por voluntarios sin derecho a lucro" y asegura que todo lo que se recauda "llega íntegro a su destino". Para financiar el proyecto también facilitan un teléfono para donaciones a través de Bizum (+34 6 637829367).