Diez autobuses eléctricos de la nueva contrata ya están en Ibiza

Aunque la entrada en vigor de la nueva contrata de transporte público de Ibiza depende de la decisión que tome el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la UTE Alsa–Voramar el Gaucho, ganadora del concurso, ya cuenta en sus garajes e instalaciones en Ibiza, concretamente en las de Cala de Bou, con una decena de los nuevos autobuses que circularán por la isla en cuanto tenga la luz verde definitiva.

Dos autocares de los diez que están en las cocheras. | J. A. RIERA

Los 10 son vehículos eléctricos 100% de la marca Yutong, un fabricante de autobuses fundado en 1963 en la ciudad china de Zhengzhou. Todos lucen en sus costados letreros de «cero emisiones».

El Consell de Ibiza ha remitido ya al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales las contestaciones a los dos recursos presentados por sendas empresas licitadoras tras la adjudicación del nuevo contrato de transporte público regular de viajeros en autobús de la isla. El Consell espera tener respuesta a principios de año.

Este nuevo contrato, adjudicado para los próximos diez años, prevé una renovación integral de la flota y una ampliación del servicio. La adjudicación «consta de una flota mínima formada por 99 autobuses, de los cuales 63 (de los que ya hay una decena en la isla) serán 100% eléctricos y tres híbridos». El nuevo servicio «mejorará la conectividad entre municipios, zonas turísticas y núcleos residenciales, incrementará las frecuencias y los horarios nocturnos y ofrecerá una plataforma digital de infestá dividido en dos lotes. Uno es de 17 líneas y abarca la ciudad de Ibiza y su área metropolitana. El otro, con 44 trayectos, cubren el resto de la isla.