Conciertos en Ibiza que no te puedes perder estas navidades
Ibiza propone una agenda musical para todo el mes que incluye conciertos de rock, pop, música clásica, urbana y festivales
Ibiza se prepara para un mes de diciembre lleno de música, fiestas y propuestas culturales. Desde conciertos de rock hasta experiencias musicales con poesía, estas son las citas imprescindibles para disfrutar en la isla durante la Navidad.
Hoy sábado, 13 de diciembre
- Peter Colours. Concierto de la banda de rock ibicenca tras su esperado reencuentro. Con Niños Raros y Marcos Torres Djset. Ciclo ‘Cañas’n’Roll’. Desde las 19 horas en la plaza de Sant Jordi.
Domingo 14 de diciembre
- Eivissa Clàssica. ‘Veus de Llibertat i Solitud’. Propuesta vocal que combina música y poesía para reflexionar sobre la libertad y la introspección. 19 horas en Can Ventosa. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.
Viernes 19 de diciembre
- Nouvelle Vague. Pop, con Phoebe Killdeer & The Shift y Guts DjSet. Desde las 21 horas en Teatro Pereyra Ibiza.
Sábado 20 de diciembre
- 18 a 1 horas: Fiesta La Verbenita en el Mercado de Sant Antoni, con los dj’s Mágico Rodríguez y Sr Carmona
- 21 horas: ‘XVII Sobrassada Rock’ con La Calle, Lobos Tributo a Leiva y Pereza y DJ John Sax, en la carpa de Sant Josep.
- Ciclo ‘Ones de Llum’. Felt Oxytocin con la colaboración de Laura de Grinyo (theremin). Repertorio: Música original del grupo ibicenco Felt Oxytocin y de su álbum Entre ellas, un crossover neoclásico y ambiental que invita a la introspección. 20.30 horas en la iglesia de Can Bonet
Sábado 27 de diciembre
- 19 horas: ‘III Urban Music’ con Vinnie Dollar, Y9, LFACE y otros artistas invitados, en la carpa de Sant Jordi.
Domingo 28 de diciembre
- 13 horas: ‘V Soul Food Fest’, jornada de música y gastronomía norteamericanas, en la zona exterior del auditorio Caló de s’Oli (Cala de Bou). contará con las actuaciones de la nueva banda Acoustic Springsteen y el quinteto de rock Little Pomegranate Honey. Además, se servirá un estofado de marisco al estilo de Nueva Orleans, a precios populares.
Miércoles 31 de diciembre
- 22.30 horas: Gran Fiesta Fin de Año con La Movida (campanadas, cotillón y uvas; escenario con Petit & Vázquez, Lugotti, grupos y performances, hasta 3 horas). Paseo de Vara de Rey.
Ibiza cierra el año con una variada oferta musical y cultural que abarca desde conciertos de rock y pop hasta experiencias de música clásica, urban y festivales gastronómicos.
