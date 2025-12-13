Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciertos en Ibiza que no te puedes perder estas navidades

Ibiza propone una agenda musical para todo el mes que incluye conciertos de rock, pop, música clásica, urbana y festivales

Esta noche actuan Peter Colours. / Peter Colours

Ibiza

Ibiza se prepara para un mes de diciembre lleno de música, fiestas y propuestas culturales. Desde conciertos de rock hasta experiencias musicales con poesía, estas son las citas imprescindibles para disfrutar en la isla durante la Navidad.

Hoy sábado, 13 de diciembre

  • Peter Colours. Concierto de la banda de rock ibicenca tras su esperado reencuentro. Con Niños Raros y Marcos Torres Djset. Ciclo ‘Cañas’n’Roll’. Desde las 19 horas en la plaza de Sant Jordi.

Domingo 14 de diciembre

  • Eivissa Clàssica. ‘Veus de Llibertat i Solitud’. Propuesta vocal que combina música y poesía para reflexionar sobre la libertad y la introspección. 19 horas en Can Ventosa. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.

Viernes 19 de diciembre

  • Nouvelle Vague. Pop, con Phoebe Killdeer & The Shift y Guts DjSet. Desde las 21 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Sábado 20 de diciembre

  • 18 a 1 horas: Fiesta La Verbenita en el Mercado de Sant Antoni, con los dj’s Mágico Rodríguez y Sr Carmona
  • 21 horas: ‘XVII Sobrassada Rock’ con La Calle, Lobos Tributo a Leiva y Pereza y DJ John Sax, en la carpa de Sant Josep.
  • Ciclo ‘Ones de Llum’. Felt Oxytocin con la colaboración de Laura de Grinyo (theremin). Repertorio: Música original del grupo ibicenco Felt Oxytocin y de su álbum Entre ellas, un crossover neoclásico y ambiental que invita a la introspección. 20.30 horas en la iglesia de Can Bonet

Sábado 27 de diciembre

  • 19 horas: ‘III Urban Music’ con Vinnie Dollar, Y9, LFACE y otros artistas invitados, en la carpa de Sant Jordi.

Domingo 28 de diciembre

  • 13 horas: ‘V Soul Food Fest’, jornada de música y gastronomía norteamericanas, en la zona exterior del auditorio Caló de s’Oli (Cala de Bou). contará con las actuaciones de la nueva banda Acoustic Springsteen y el quinteto de rock Little Pomegranate Honey. Además, se servirá un estofado de marisco al estilo de Nueva Orleans, a precios populares.

Miércoles 31 de diciembre

  • 22.30 horas: Gran Fiesta Fin de Año con La Movida (campanadas, cotillón y uvas; escenario con Petit & Vázquez, Lugotti, grupos y performances, hasta 3 horas). Paseo de Vara de Rey.

Ibiza cierra el año con una variada oferta musical y cultural que abarca desde conciertos de rock y pop hasta experiencias de música clásica, urban y festivales gastronómicos.

