Concierto gratuito en Sant Antoni: música, danza y video 'mapping' en la iglesia de Can Bonet

El Ayuntamiento de Sant Antoni presenta el tercer concierto del ciclo Ones de llum 2025, que tendrá lugar el 20 de diciembre a las 20.30 horas en la iglesia de Can Bonet. Este evento combina música clásica y neoclásica con artes visuales para ofrecer experiencias culturales innovadoras e impulsar el talento local.

En esta ocasión, como ya anunció el Consistorio hace unos días, el público podrá disfrutar de una propuesta "íntima y atmosférica" a cargo del grupo Felt Oxytocin, formado por Carlos Vesperinas (violonchelo y sintetizadores) y Samuel Pérez (teclados), que interpretarán música original de su proyecto y de su nuevo álbum 'Entre ellas'.

Felt Oxytocin dará un concierto gratuito en la iglesia de Can Bonet / Ayuntamiento de Sant Antoni

El concierto contará con diversas colaboraciones especiales que "enriquecerán la experiencia artística". La creadora e intérprete Laura de Grinyo participará con su theremin para aportar "texturas sonoras de aire etéreo y experimental" a una de las obras del programa. Además, las bailarinas Raquel Ortiz y Eira Riera actuarán en algunas piezas, "profundizando en la fusión entre música, movimiento y luz", explican los organizadores.

La actuación cuenta también con un espectáculo visual de video mapping creado por Jesús de las Heras, que transforma el interior de la iglesia en "un espacio inmersivo y poético diseñado especialmente para cada obra y adaptado a la arquitectura única de Can Bonet".

Entradas gratuitas

La entrada será gratuita hasta completar el aforo. La gestión de entradas se hace de manera mixta: el 50% de las plazas se podrán reservar en línea a través de un formulario de inscripción, mientras que el otro 50% se reservará en el lugar de manera presencial, una hora antes del inicio del concierto.

El plazo de inscripción online se abre este lunes 15 de diciembre a las 9 horas, hasta el jueves 18 de diciembre a las 12 horas a través del siguiente formulario: https://forms.office.com/e/qxNFE4WaDw.